Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

Анна Ярославская
26 декабря 2025, 09:10
78
Стороны якобы рассматривают поставки электроэнергии в Украину, но это не все.
Путин, ЗАЭС
Путин заявил о заинтересованности США в совместном управлении ЗАЭС без участия Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

  • США якобы заинтересованы в совместном с РФ управлении ЗАЭС без участия Украины
  • По словам Путина, мериканская сторона проявляет интерес к размещению майнинга
  • Информация прозвучала во время встречи Путина с представителями бизнеса

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с без участием американцев, но без Украины. Об этом пишет российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, на встрече с представителями бизнеса Путин упомянул ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По его словам, с США "обсуждается вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины".

видео дня

По словам российского диктатора, американская сторона якобы заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС.

"Вместе с тем по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии в Украину. Отдельно глава государства напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь у них российские паспорта", - говорится в сообщении.

Детальнее о других требованиях Путина читайте в материале: Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США.

Мирный план и судьба Запорожской АЭС

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения, которое Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц. Мирный план насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

Согласно опубликованному плану, Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.

В начале декабря 2025 года президент Владимир Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы. Также Киев заявлял о невозможности функционирования Запорожской АЭС без украинского контроля.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Захват Россией Запорожской АЭС

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Объект расположен близ Энергодара на левом берегу Днепра.

Российские войска захватили ЗАЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В марте 2025 года пресс-служба российского МИД заявила, что Запорожская атомная электростанция, которую оккупировала РФ, якобы является "российским ядерным объектом". Там заявили, что Кремль не передаст ЗАЭС ни одному другому государству.

Зеленский ранее заявлял, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного. Он подчеркнул, что станция является украинской и Украина не позволит ее эксплуатацию оккупантами.

В рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривал идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Получится ли у РФ запустить ЗАЭС: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия хотела перезапустить все шесть энергоблоков ЭАЭС, но гипотетически максимум могут заработать только два, а, может, и один.

"Но не получилось это у России тогда, не получится и сейчас. Поскольку вопрос не только в том, что перед перезапуском нужно выполнить большой комплекс работ. А в течение последних трех лет энергоблоки функционировали (даже не работали) в аномальном режиме. Поэтому вопрос ядерной безопасности здесь имеет первоочередное значение, и оккупанты сами это отмечают", - сказал Гончар во время чата на Главреде.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Владимир Путин Запорожская АЭС новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

09:10Мир
"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:56Украина
Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

07:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Китайский гороскоп на сегодня 26 декабря: Змеям - испытания, Обезьянам - потери

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

После Рождества погода резко изменится - к чему готовиться украинцам

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницу

Последние новости

09:42

Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

09:28

Луи, обожающий шоколад, затмил всех во время прогулки: новая выходка принцаВидео

09:26

Почему мы видим "мушки" перед глазами

09:18

Россияне готовятся к штурму: военный предупредил об угрозе в одной области

09:14

Гороскоп на завтра 27 декабря: Ракам - неприятности, Водолеям - гость

Украину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому ГодуУкраину накроют метели и снегопады: синоптик назвал опасные даты к Новому Году
09:10

"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 декабря: Львам - последовательность, Девам - новый этап

08:56

"Многое может решиться до нового года": когда Зеленский поедет на встречу с Трампом

08:25

Взрывы и яркие вспышки в небе: дроны атаковали один из крупнейших НПЗ РоссииВидео

Реклама
07:59

Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США

06:57

Оккупанты охотятся на мирных: FPV-дрон ударил по эвакуационной миссии в Константиновке

06:10

Как Путин попал в ловушку после публикации стенограмм разговоров с Бушеммнение

06:10

Русские колонизаторы в Украине и их певец Булгаковмнение

06:00

"Останутся на всю жизнь": звезда 1+1 серьезно пострадала от руки косметолога

04:41

Ответ вас поразит: почему школьники в СССР одевались в зайцев и снежинок на Новый год

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ковбоя за 51 секунду

25 декабря, четверг
23:44

Воюющая Украина готовится к выборам: Корниенко анонсировал заседание рабочей группы

23:13

Популярная ведущая впервые рассказала о службе мужа-военного

22:58

Существует вероятность нового удара по Украине ночью - детали

22:26

Муженко, который обиделся за "бумажных генералов", сам принимал много спорных решений - замкомандира 3 армейского корпуса

Реклама
22:16

Гороскоп на сегодня 26 декабря: Девам - феерический день, Тельцам - недоразумения

22:02

Божественная душа: люди, родившиеся в эти месяцы, связаны с высшими силами

22:01

"Очень болезненный опыт": из-за чего беженка из Украины попала в скандал в Британии

21:57

Дочь Веры Брежневой удивила откровенной фотосессией

21:21

Ловушка "мирного плана" Трампамнение

21:17

Графики отключений на 26 декабря: как будут выключать свет в Украине в пятницуФото

20:33

Гибрид, которому не страшны большие пробеги: эксперты назвали самую "неубиваемую" модель

20:03

Зеленский поговорил с командой Трампа: Есть хорошие идеи для длительного мираВидео

19:26

Бесплатное метро в Киеве: повторит ли столица опыт Харькова в 2026 году

19:16

Дочь Кейт Миддлтон удивила своим талантом публичноВидео

19:14

В Днепропетровской области деоккупировали 5 сел - 225 ОШПВидео

18:27

Пока Россия продвигается, Украина ищет надежду вне фронта - The Guardian

18:04

В Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников: произошла стрельбаВидео

17:50

"Ущербным мужикам": жена предателя Джигана обберет его до нитки после развода

17:28

Если накопили 40 лет стажа: на какую пенсию и надбавки можно рассчитывать

17:11

РФ отклонит мирный план, но будет продолжать переговоры: в NYT назвали цели Кремля

16:34

"Открыл мне любовь": Денисенко сделала откровенное признание о партнере на "Танцах"

16:28

Что ждет доллар и евро в 2026 году: прогноз банкира на первые дни января

16:20

26 декабря - какой праздник: от кого особый грех отворачиваться в этот день

16:04

Наталка Денисенко показала свою маму и поразила поклонников ее видом

Реклама
15:25

Украину атакует сильный снегопад: названа дата опасной погоды

15:03

Генштаб сообщил о поражении ряда стратегических объектов в РФ: о каких целях идет речь

14:42

"К тому маразму": Олег Винник накинулся на журналистов после своей выходки

14:29

Без капли майонеза: рецепт шикарного салата на Новый год

14:13

Лучшие мультфильмы для новогоднего настроения: топ-7 мультиков для уютных посиделок

13:40

Умерла звезда "Москва слезам не верит" Вера Алентова

13:35

"Знакомьтесь с Софийкой": Анна Кошмал впервые показала дочь

13:34

"Не могу себе соврать": Елена Тополя заговорила о примирении с Тарасом Тополей

13:33

Россияне атаковали Чернигов на Рождество: дрон попал в многоэтажку

13:17

"Дымовая завеса" вместо мира: эксперт объяснил, что стоит за "пунктами Зеленского"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять