"Без Украины": Путин рассказал о планах США и РФ по Запорожской АЭС

Стороны якобы рассматривают поставки электроэнергии в Украину, но это не все.

https://glavred.info/world/bez-ukrainy-putin-rasskazal-o-planah-ssha-i-rf-po-zaporozhskoy-aes-10727150.html Ссылка скопирована

Путин заявил о заинтересованности США в совместном управлении ЗАЭС без участия Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Кратко:

США якобы заинтересованы в совместном с РФ управлении ЗАЭС без участия Украины

По словам Путина, мериканская сторона проявляет интерес к размещению майнинга

Информация прозвучала во время встречи Путина с представителями бизнеса

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с без участием американцев, но без Украины. Об этом пишет российское издание Коммерсантъ со ссылкой на источники.

По данным журналистов, на встрече с представителями бизнеса Путин упомянул ситуацию вокруг Запорожской АЭС. По его словам, с США "обсуждается вопрос о совместном управлении объектом без участия Украины".

видео дня

По словам российского диктатора, американская сторона якобы заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС.

"Вместе с тем по инициативе США стороны рассматривают поставки электроэнергии в Украину. Отдельно глава государства напомнил, что украинские специалисты продолжают работать на станции, однако теперь у них российские паспорта", - говорится в сообщении.

Детальнее о других требованиях Путина читайте в материале: Чего хочет Путин от Украины: росСМИ раскрыли детали переговоров с США.

Мирный план и судьба Запорожской АЭС

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал основные пункты соглашения, которое Украина, США и Россия обсуждают уже второй месяц. Мирный план насчитывает 20 пунктов. Кроме базового документа есть также и отдельные приложения по направлениям.

Согласно опубликованному плану, Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.

В начале декабря 2025 года президент Владимир Зеленский категорически отверг возможность передачи каких-либо украинских территорий в рамках американской мирной инициативы. Также Киев заявлял о невозможности функционирования Запорожской АЭС без украинского контроля.

Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Захват Россией Запорожской АЭС

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Объект расположен близ Энергодара на левом берегу Днепра.

Российские войска захватили ЗАЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В марте 2025 года пресс-служба российского МИД заявила, что Запорожская атомная электростанция, которую оккупировала РФ, якобы является "российским ядерным объектом". Там заявили, что Кремль не передаст ЗАЭС ни одному другому государству.

Зеленский ранее заявлял, что МАГАТЭ не согласится на эксплуатацию Запорожской АЭС вне украинской энергосистемы, несмотря на попытки России добиться обратного. Он подчеркнул, что станция является украинской и Украина не позволит ее эксплуатацию оккупантами.

В рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривал идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Получится ли у РФ запустить ЗАЭС: мнение эксперта

Президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия хотела перезапустить все шесть энергоблоков ЭАЭС, но гипотетически максимум могут заработать только два, а, может, и один.

"Но не получилось это у России тогда, не получится и сейчас. Поскольку вопрос не только в том, что перед перезапуском нужно выполнить большой комплекс работ. А в течение последних трех лет энергоблоки функционировали (даже не работали) в аномальном режиме. Поэтому вопрос ядерной безопасности здесь имеет первоочередное значение, и оккупанты сами это отмечают", - сказал Гончар во время чата на Главреде.

Другие новости:

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред