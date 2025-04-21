Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

Анна Ярославская
21 апреля 2025, 09:20
288
Дональд Трамп уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций.
Запорожская АЭС, Дональд Трамп
У Трампа хотят сделать нейтральной территорию вокруг Запорожскоф АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

  • У Трампа рассматривают идею сделать зону вокруг ЗАЭС нейтральной
  • ЗАЭС будет поставлять электроэнергию и на украинскую, и на оккупированную территорию

В рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Как пишет The Wall Street Journal, на прошлой неделе в Париже Киеву сделали предложения относительно того, как закончить войну.

видео дня

По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Америки.

Ранее в марте Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

Также WSJ пишет, что предположительно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.

Напомним, российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что россияне готовы к подрыву Запорожской АЭС.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе Украина и Россия могут "заключить соглашение".

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.)"

Ране Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Запорожская АЭС новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

09:20Война
США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали

США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали

08:24Война
РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

07:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

По-летнему тепло будет недолго: названа дата, когда Украину накроют заморозки

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

Гороскоп Таро на неделю с 21 по 27 апреля: Львам - прорыв, Рыбам - деньги

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Безусловный лидер: какое женское имя стало самым популярным в Украине

Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

Китайский гороскоп на завтра 21 апреля: Драконам - страх, Козлам - неудачи

Последние новости

09:33

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 апреля (обновляется)

09:26

Слегла: Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем

09:24

Может ли Украина отказаться от соглашения Трампа и Путина - Гончар раскрыл сценарийВидео

09:24

Гороскоп на завтра 22 апреля: Тельцам - успех, Козерогам - особенный день

09:20

Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

Экономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – ГончарЭкономике России грозит коллапс, самые драматические события на нефтяном рынке впереди – Гончар
09:16

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

"Удалось от него вырваться": путинистка Валерия высказалась о разводе

08:25

В Кремле "слили" новые планы по войне: в ISW объяснили, к чему готовят россиян

08:24

США ждут от Киева ответа на идеи по Крыму и отказу от НАТО: в WSJ раскрыли детали

Реклама
08:14

4 знака зодиака, которые по-настоящему любят стареть

08:10

Вся правда относительно "прекращения огня"мнение

07:59

"Пробила дно": Злата Огневич попала в громкий скандал на Пасху

07:13

РФ почти три тысячи раз нарушила тишину на Пасху: Зеленский сказал, как ответят ВСУ

06:49

Пасхальное перемирие завершилось, РФ запустила ракеты и дроны: где прогремели взрывы

06:10

РФ занимается подготовкой к последующей катализацией боевых действиймнение

05:31

Не отводят глаз часами: почему коты любят следить за насекомыми

04:30

Эксперты призвали положить матрас возле окна под солнечный свет: какая причина

03:32

"Украинская мечта может осуществиться": запустит ли обвал цен на нефть распад РФВидео

02:29

Угроза для двух областей: названы вероятные направления нового штурма РФ

01:30

Стал ангелочком: Роналду с любимой трогательно почтили память покойного сына

Реклама
00:01

Трамп анонсировал сделку между Украиной и РФ: когда ждать прекращения огня

20 апреля, воскресенье
23:18

Гороскоп на сегодня 21 апреля: Ракам - необычайная встреча, Стрельцам - прибыль

22:57

В Госдепе США сделали важное заявление о продлении режима прекращения огня – СМИ

22:46

26-градусная жара будет не везде: какие регионы будут заливать грозовые дожди

21:57

"Скромность - сестра бедности": Тина Кароль дала 4 дерзких совета

21:51

Новый формат перемирия: Зеленский обратился к Путину с предложением

21:20

Могут ли в Украине ввести графики отключения газа: эксперт четко ответил

21:19

РФ захватила Катериновку и продвинулась вперед на востоке – DeepState

20:21

РФ стягивает силы для нового штурма: в Британии раскрыли цель "перемирия" Путина

20:00

Анна Саливанчук призналась, зачем вышла замуж за экс-продюсера Студии Квартал 95

19:52

В Кремле ответили, продлит ли Путин "пасхальное перемирие"

19:31

Перемирие на фронте и реальные намерения России: главные новости Украины (дайджест)

19:22

Угроза выхода США из переговоров: у Зеленского оценили громкое заявление Трампа

19:20

Какую прическу сделать на короткие волосы - топ варианты с укладками и советами

19:13

Под прикрытием "перемирия": РФ накапливает силы для штурмов на важном направлении

19:10

Интересные детали о переговорах в Парижемнение

19:01

"Ты - мой": избранница Дмитрия Кулебы показала романтичное фото с политиком

18:27

Что будет с долларом после Пасхи: банкир поделился прогнозом

18:19

Главное преимущество Украины над РФ: бывший шеф MI6 сделал громкое заявление

18:05

Как вырастить сладкую свеклу - секреты посадки, полива и подкормки

Реклама
17:23

Украину накроют похолодание и дожди: синоптик сказала, когда ворвется непогода

17:20

РФ цинично использует "перемирие" на фронте: в ВСУ сделали важное заявление

17:20

Поливальный понедельник: кого нужно обязательно облить водой 21 апреля

17:17

Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

17:12

Вместе с сыном за праздничным столом: как отмечает Пасху София Ротару

17:05

РФ начнет "сворачивать" войну против Украины, если выполнить одно условие - ГончарВидео

16:50

Чем подкормить чеснок весной - действительно работающие удобрения

16:34

"Золото", два "серебра" и "бронзу": гимнастка из Украины поразила на Кубке мира

16:28

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении перемирия: что придумали в Москве

16:24

Германия может обеспечить важную поддержку ВСУ: Мельник назвал сроки и сумму

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять