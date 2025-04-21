Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

Дональд Трамп уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций.

https://glavred.info/war/sudba-zaporozhskoy-aes-mozhet-izmenitsya-v-chem-sut-idei-trampa-10657778.html Ссылка скопирована

У Трампа хотят сделать нейтральной территорию вокруг Запорожскоф АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/DonaldTrump

Кратко:

У Трампа рассматривают идею сделать зону вокруг ЗАЭС нейтральной

ЗАЭС будет поставлять электроэнергию и на украинскую, и на оккупированную территорию

В рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.

Как пишет The Wall Street Journal, на прошлой неделе в Париже Киеву сделали предложения относительно того, как закончить войну.

видео дня

По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Америки.

Ранее в марте Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".

Также WSJ пишет, что предположительно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.

Напомним, российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.

В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что россияне готовы к подрыву Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.

20 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе Украина и Россия могут "заключить соглашение".

"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.)"

Ране Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред