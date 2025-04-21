Судьба Запорожской АЭС может измениться: в чем суть идеи Трампа

Кратко:
- У Трампа рассматривают идею сделать зону вокруг ЗАЭС нейтральной
- ЗАЭС будет поставлять электроэнергию и на украинскую, и на оккупированную территорию
В рамках решения вопроса о завершении войны в Украине Вашингтон рассматривает идею нейтральной территории вокруг Запорожской атомной электростанции.
Как пишет The Wall Street Journal, на прошлой неделе в Париже Киеву сделали предложения относительно того, как закончить войну.
По словам западных чиновников, Вашингтон рассматривает вариант объявить территорию вокруг ЗАЭС нейтральной территорией, которая могла бы находится под контролем Америки.
Ранее в марте Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским уже поднимал вопрос о возможности приобретения США украинских электростанций, включая ядерные объекты, назвав это "лучшей защитой для этой инфраструктуры".
Также WSJ пишет, что предположительно, ЗАЭС будет поставлять электроэнергию как на украинскую территорию, так и на оккупированные регионы, которые РФ захватила после 2022 года и удерживает до сих пор.
Напомним, российские войска захватили крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС в ходе вторжения на Украину. Станция вместе с городом-спутником Энергодаром перешла под контроль оккупантов в ходе боевых действий 3-4 марта 2022 года.
В 2023 году неоднократно сообщалось, что страна-агрессор РФ с технической стороны приготовила все необходимое для организации техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что россияне готовы к подрыву Запорожской АЭС.
Мирные переговоры - последние новости
Как писал Главред, Вашингтон ожидает от Киева ответа на предложения по завершению войны. В частности, на отказ от вступления в НАТО и возможное признание Америкой Крыма российским.
20 апреля президент США Дональд Трамп заявил о том, что уже на следующей неделе Украина и Россия могут "заключить соглашение".
"Надеюсь, что Россия и Украина заключат соглашение на этой неделе (в США неделя начинается с воскресенья – ред.)"
Ране Трамп угрожал выйти из мирных переговоров по Украине, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.
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