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"Сейчас самое время": в The Hill сказали, как Трамп может остановить войну в Украине

Алёна Воронина
19 апреля 2025, 12:12
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Трампу под силу остановить войну в Украине, но для этого ему нужно изменить нынешний стиль поведения с Путиным.
'Сейчас самое время': в The Hill сказали, как Трамп может остановить войну в Украине
В The Hill объяснили, как Трамп может остановить войну в Украине/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, facebook.com/WhiteHouse

Основные тезисы материала The Hill:

  • Трамп может остановить войну в Украине
  • Для этого ему нужно прекратить подлизываться к Путину и надавить на диктатора РФ

Президент США Дональд Трамп может остановить войну в Украине, это ему под силу. Однако для этого ему нужно надавить на российского диктатора Владимира Путина, а не "подлизываться к нему".

Об этом заявил научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид в комментарии The Hill.

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Эксперт обратил внимание, что несмотря на то, что Россия отвергла предыдущее предложение Трампа о временном прекращении огня, риторика Белого дома сейчас в одинаковой степени возлагает вину и на Россию, и на Украину.

"Высказывания Рубио, признаться, смутили меня. Он, похоже, равнозначно обвинил в срыве прогресса и Россию, и Украину. Тогда как на самом деле за отсутствие прогресса ответственна Россия, и только Россия", - подчеркнул Фрид.

По его словам, сейчас самое время, чтобы оказать давление на Москву, ведь ее экономическое положение уязвимо.

"Воспользуйся этим, парень! Подарок богов... Они страдают. Поэтому дайте им понять, что мы знаем, и начните предлагать варианты действий или сливать информацию о них, чтобы действительно держать их под прицелом в области энергетики", - отметил эксперт.

По словам Фрида, Трамп имеет огромную возможность заявить о победе в войне. Однако для этого ему придется оказывать большее давление на российского диктатора Путина.

"Но для этого ему придется противостоять Путину, а не постоянно подлизываться к нему или поручать Виткоффу ездить туда с букетами", - подчеркнул Фрид.

Мирные переговоры по завершению войны в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США могут прекратить пытаться заключить мирное соглашение - Рубио назвал условие. Госсекретарь США дал несколько дней на заключение мирного соглашения между Украиной и РФ.

Также ранее сообщалось, что Трамп угрожает выйти из мирных переговоров по Украине. Дональд Трамп планирует выйти из переговорного процесса в случае, если одна из сторон будут затруднять достижение мира.

В Кремле ответили на то, что США пригрозили выйти из мирных переговоров. В Кремле заявили о "прогрессе" в мирных переговорах по окончанию войны против Украины, но отмечают, что диалог продвигается медленно и непросто.

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Що таке The Hill?

The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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