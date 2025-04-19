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Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты - NYT

Алёна Воронина
19 апреля 2025, 09:06обновлено 19 апреля, 10:16
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Уже завершается текущая военная и финансовая поддержка Украины, которую принял Байден в последние месяцы своего президентства. О новой помощи в США не говорят.
Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты - NYT
Помощь Украине под угрозой, администрация Трампа не обсуждает новые пакеты/ коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Основные тезисы материала NYT:

  • Пакет помощи Украине, который еще принял Байден, близится к завершению
  • Администрация Трампа не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине
  • Соглашение, к которому Трамп стремится - это соглашение с РФ, но ради него надо обойти Украину

В Белом доме и Конгрессе США не ведутся серьезные дискуссии о дальнейшей поддержке Украины, несмотря на то, что предыдущий пакет помощи, который был подписан еще Джо Байденом, уже завершается.

Об этом сообщает The New York Times. В издании отметили, что текущая военная и финансовая поддержка Украины, которую еще успел принять Байден в последние месяцы своего пребывания на посту президента США, близится к завершению. Но в Белом доме и на Капитолийском холме практически не происходит никаких серьезных дискуссий о том, чтобы предоставить Украине новый пакет помощи.

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"Европейские чиновники говорят, что они даже не получили заверений, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине разведывательную информацию, которая является ключевой для ее способности наносить удары по российским войскам и инфраструктуре", - говорится в материале издания.

Также в публикации отмечается: когда сегодня Белый дом говорит о своих отношениях с Украиной, то обычно поднимается вопрос о том, что США получают, а не о том, что они планируют дать.

В NYT отметили, что сейчас Украина и США пересматривают американские инвестиции и доступ к украинским полезным ископаемым.

В то же время в издании выразили мнение, что Трамп сейчас больше всего стремится к соглашению со страной-агрессором Россией.

"Соглашение, к которому Трамп действительно стремится, - это соглашение с Россией. Но чтобы достичь его, нужно обойти Украину - или объявив о прекращении огня, или просто отложив проблему в сторону", - говорится в материале издания.

Помощь Украине от других государств - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Германия объявила о новом пакете помощи Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл планы по помощи Украине со стороны Берлина на заседании в формате "Рамштайн". В новый пакет, в частности, будут входить 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T с 300 управляемыми ракетами, 300 разведывательных дронов, 30 управляемых ракет для Patriot и т.п.

Также ранее сообщалось, что на "Рамштайн" объявили о рекордной помощи Украине. 11 апреля 2025 года на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое созвали Великобритания и Германия, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников.

Напомним, Великобритания поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину. Позиция Лондона может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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