На 'Рамштайн' объявили о рекордной помощи Украине - известна сумма

Увеличение военной поддержки Украины.

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Выделение военной помощи Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Ключевые тезисы:

Участники "Рамштайна" обязались выделить более 21 миллиарда евро для помощи Украине

Это рекордное увеличение военного финансирования для Украины

В то же время, Великобритания в этом году потратит 4,5 млрд фунтов на поддержку Украины

Сегодня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-27"), которое созвали Великобритания и Германия, участники коалиции обязались выделить более 21 миллиарда евро на военную помощь для украинских защитников. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, передает корреспондент УНИАН.

"Объявленные сегодня на Контактной группе новые обязательства по оказанию военной поддержки в целом составляют более 21 миллиарда евро", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, это является рекордным увеличением военного финансирования для Украины, и также происходит увеличение поддержки борьбы Украины на поле боя.

Гили напомнил, что Великобритания в этом году потратит 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины.

Он также объявил о выделении 350 миллионов фунтов для увеличения этой поддержки для защитников Украины на линии фронта. Этот пакет включает радарные системы, противотанковые мины и сотни тысяч новых дронов.

Также увеличивается финансирование на 150 млн фунтов для ремонта и обслуживания техники с поля боя.

"Это часть новых усилий на последующие месяцы по ремонту 3 тысяч украинских транспортных средств, которые будут возвращены на поле боя", - добавил министр обороны Великобритании.

Рамштайн / Инфографика: Главред

Военная помощь - последние новости

Как сообщал Главред, 11 апреля министр обороны Германии Борис Писториус раскрыл планы по помощи Украине со стороны Берлина на заседании в формате "Рамштайн". В частности, Германия передаст Украине 4 системы ПВО Iris-T и 30 ракет для Patriot.

Также сообщалось, что Великобритания и Норвегия планируют объявить о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.

7 апреля стало известно, что Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон (около 332 млн евро) в виде грантов на "чешскую инициативу" для закупки артиллерийских боеприпасов в 2025 году.

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Что такое встречи в формате "Рамштайн"? Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны. Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины". В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.

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