Военная помощь на $580 млн: Британия и Норвегия объявят о новом пакете

Кратко:
- Лондон и Осло объявят о новом пакете помощи Киеву
- 580 миллионов долларов пойдут среди прочего на закупку FPV дронов
Великобритания и Норвегия объявят о совместном пакете военной помощи, в рамках которого помогут профинансировать поставку сотен тысяч беспилотников в Украину.
Две страны представят пакет помощи на 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов США) из существующих фондов на встрече сторонников Украины под председательством Великобритании и Германии в Брюсселе в пятницу, 11 апреля. Об этом пишет Bloomberg и Министерство обороны Великобритании.
В британском МО отмечают, что это поможет профинансировать "быструю" доставку украинской стороне FPV дронов. Типы беспилотников, которые будут поставляться на линию фронта в Украине, будут закупаться у британских и украинских поставщиков.
Также финансирование обеспечит ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования украинских военных, а также радарных систем и противотанковых мин.
Военная помощь Украине - последние новости
Как писал Главред, Украина рассматривает возможность приобретения у США большого пакета вооружений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В апреле стало известно, что Норвегия выделяет 4 млрд норвежских крон (около 332 млн евро) в виде грантов на "чешскую инициативу" для закупки артиллерийских боеприпасов в 2025 году. Также Осло выделяет 1 млрд норвежских крон (порядка 83 млн евро) - на механизм финансирования European Peace Facility.
Франция объявила о предоставлении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма - 2 миллиарда евро. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
Другие новости:
- Украина не признает военную помощь США долгом - Зеленский
- Секретное сотрудничество США и Украины: NYT раскрыл, какую помощь получил Киев
- США тормозят усилия "коалиции желающих" для помощи Украине: детали от Bloomberg
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред