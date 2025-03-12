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Возобновление военной помощи США: в Польше ответили, едет ли оружие в Украину

Анна Косик
12 марта 2025, 10:49
206
Возобновления поставок американского вооружения ждали около недели.
Военная помощь, флаги США и Украины
Польский хаб уже возобновил свою работу / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, US Army

Главное:

  • США возобновили военную помощь Украине
  • Американское оружие Украине передают через хаб в Ясенце
  • Обмен разведданными между США и Украиной возобновили

12 марта министр национальной обороны Польши Павел Залевский в соцсети X подтвердил, что Соединенные Штаты возобновили поставки военной помощи Украине.

По его словам, передача необходимого вооружения из США снова происходит через логистический хаб в Ясенце.

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Более недели назад, после заявления США о приостановлении поставок военной помощи, в Польше этот логистический центр прекратил свою работу, однако сегодня ситуация изменилась.

"Возобновились поставки американского оружия из POLLOGHAB в Ясенце в Украину", - говорится в сообщении.

В то же время директор Нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, что Штаты также возобновили обмен разведанными с Украиной. По ее словам, это произошло по поручению президента США Дональда Трампа.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Прекращение военной помощи США Украине

Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа остановила финансирование закупок новых вооружений для Украины.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, как писал Главред, заявила, что США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, а вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении.

Однако уже 11 марта заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса сообщил, что поступила информация с подтверждением возобновления военной помощи США Украине.

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Кто такой Павел Залевский?

Павел Залевский - польский политик и историк. Депутат Европейского парламента от партии Гражданская платформа, член Европейской народной партии, вице-председатель Комитета по международной торговле ЕП, заместитель в Комитете по иностранным делам ЕП. Депутат Сейма I, V, VI и IX созыва, председатель Комитета по иностранным делам Республики Польша V созыва, инициатор и первый председатель польско-украинской межпарламентской группы в Сейме I каденции, пишет Википедия.

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