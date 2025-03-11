США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

Важно:
- Есть данные с подтверждением возобновления военной помощи США Украине
- Договоренности с США начинают выполняться
Заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса прокомментировал итоги переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, в результате которых были возобновлены поставки оборонной помощи Украине.
Как написал он в своем Facebook, поступила информация с подтверждением возобновления военной помощи США Украине.
"Имею подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", - написал Палиса.
Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.
Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.
Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.
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Что такое Офис Президента Украины?
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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