США возобновили военную помощь Украине: у Зеленского раскрыли детали

Поступила информация с подтверждением возобновления военной помощи США Украине, подчеркнул Павел Палиса.

https://glavred.info/ukraine/ssha-vozobnovili-voennuyu-pomoshch-ukraine-u-zelenskogo-raskryli-detali-10646453.html Ссылка скопирована

США возобновили оборонную помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: defense.gov

Важно:

Есть данные с подтверждением возобновления военной помощи США Украине

Договоренности с США начинают выполняться

Заместитель руководителя Офиса президента, бывший командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса прокомментировал итоги переговоров делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, в результате которых были возобновлены поставки оборонной помощи Украине.

Как написал он в своем Facebook, поступила информация с подтверждением возобновления военной помощи США Украине.

видео дня

"Имею подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США восстановлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", - написал Палиса.

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

Читайте также:

Что такое Офис Президента Украины? Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред