Чего ждать от переговоров с США: Украина объявила свои условия для мирной сделки

Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии могут стать ключом к миру, но возникает беспокойство относительно возможного давления и уступок в пользу РФ.

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Переговоры в Саудовской Аравии - Украина объявила свои требования для мира / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какой план визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Кто входит в украинскую и американскую делегации

На что надеется Трамп

Украина представила собственный мирный план - что он предусматривает

На этой неделе в Джидде, Саудовская Аравия, состоятся важные переговоры между делегациями Украины и Соединенных Штатов Америки.

Главред собрал главное, что стоит знать о переговорах между Украиной и США в Саудовской Аравии.

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Какой план визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram 6 марта сообщил, что 10 марта планирует посетить Саудовскую Аравию для встречи с наследным принцем.

Зеленский заявил, что после встречи его команда продолжит работу в Саудовской Аравии вместе с американскими партнерами. По его словам, Украина больше всего заинтересована в установлении мира.

"Как мы и говорили Президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", - написал Зеленский.

Состав украинской делегации

8 марта Зеленский заявил, что на переговоры с представителями США в Саудовской Аравии отправятся:

Андрей Ермак - глава Офиса президента,

Андрей Сибига - министр иностранных дел,

Рустем Умеров - министр обороны,

Павел Палиса - заместитель председателя ОП, экс-командир 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Состав американской делегации

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что в Саудовскую Аравию отправляется вместе с государственным секретарем США Марко Рубио для переговоров с украинской делегацией.

"У нас были предварительные разговоры с россиянами, украинцы имели прекрасную возможность объединить наши экономики благодаря той сделке о минералах. К сожалению, все пошло не так хорошо. Но я думаю, что мы можем вернуться к этому. Госсекретарь Рубио, я и делегация Украины встретимся в Саудовской Аравии на следующей неделе, чтобы возобновить эти переговоры, достичь перемирия", - сказал Уолц.

Госдеп США подтвердил, что государственный секретарь Марко Рубио посетит Джидду, Саудовская Аравия, с 10 по 12 марта. Во время визита он проведет переговоры с украинскими представителями по завершению войны.

Также Рубио встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, чтобы обсудить общие интересы в регионе и укрепление американо-саудовских отношений.

О чем будут говорить

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф подтвердил встречу и заявил, что ее цель - определить рамки для мирного соглашения.

"Сейчас мы ведем переговоры о координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже, возможно, в Джидде ... Идея заключается в том, чтобы выработать рамки для мирного соглашения и первоначального прекращения огня", - сказал Виткофф.

Какова цель США в рамках переговоров

По данным Reuters, США намерены использовать эту встречу для оценки готовности Украины к возможным уступкам России в обмен на прекращение войны. Ссылаясь на двух анонимных американских чиновников, агентство сообщает, что Вашингтон также рассматривает переговоры как возможность оценить желание Киева улучшить отношения с администрацией Трампа.

Этот вопрос стал особенно важным после конфликтной встречи президентов США и Украины 28 февраля.

"Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на компромиссы", - заявил один из американских чиновников, комментируя предстоящие переговоры.

Один из чиновников подчеркнул, что ожидания относительно мирного урегулирования должны быть реалистичными.

"Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если они заинтересованы только в пределах 2014 или 2022 года, это о чем-то свидетельствует", - сказал он.

На что надеется Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешный исход переговоров с Украиной, которые запланированы на 11 марта в Саудовской Аравии.

Как сообщает Fox News, во время встречи представители Украины и США обсудят возможность того, готов ли Киев пойти на определенные уступки в пользу России ради прекращения войны.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", - заявил Трамп.

Также на повестке дня будет стоять вопрос соглашения о добыче полезных ископаемых, которое откроет для США доступ к редкоземельным ресурсам Украины.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира... Они не продемонстрировали это в той степени, в которой должны были бы", - сказал Трамп.

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Глава Белого дома подчеркнул, что ни одна из сторон конфликта не имеет решающего преимущества, поэтому боевые действия нужно остановить.

"Ни Украина, ни Россия не имеют козырей... Все, что нужно - это договориться и положить конец бессмысленным жертвам. Мы остановим эту войну", - заявил Трамп.

Какие требования Украины относительно мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров для достижения надежного мира. Об этом он написал в Twitter 4 марта.

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством президента Трампа, чтобы достичь прочного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", - написал Зеленский.

Зеленский очертил возможные начальные шаги к мирному процессу:

Освобождение пленных;

Немедленное перемирие в небе, включающее запрет использования ракет, дальнобойных дронов и атак на гражданскую инфраструктуру;

Прекращение боевых действий на море - при условии, что Россия сделает то же самое.

Президент отметил, что Украина надеется быстро пройти все последующие этапы и согласовать с США сильное окончательное соглашение.

Зеленский поблагодарил США за поддержку, вспомнив передачу "Джавелинов" Украине при президентстве Дональда Трампа.

Он также вспомнил о встрече в Белом доме, отметив, что она прошла не так, как ожидалось, и выразил сожаление по этому поводу.

"Пришло время сделать все правильно", - подчеркнул президент, добавив, что Украина стремится к конструктивному сотрудничеству.

Относительно соглашения о минералах и безопасности, Зеленский заявил, что Киев готов подписать его в любой момент в любом удобном формате.

"Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежных гарантий безопасности, и искренне надеюсь, что оно будет работать эффективно", - заявил президент.

По данным Financial Times, Киев пытается продемонстрировать Вашингтону определенный прогресс в переговорах, надеясь, что это побудит Белый дом пересмотреть решение о приостановлении помощи Украине.

Источники издания также отмечают, что украинская сторона рассматривает достижение прогресса в переговорах о прекращении огня как своеобразный обмен на восстановление военной и разведывательной поддержки, о чем свидетельствуют комментарии некоторых европейских чиновников.

Почему Украина не готова к прекращению боевых действий на суше

Украина имеет план прекращения огня, однако он не включает перемирие на суше. Об этом в эфире телемарафона сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, Киев готов рассмотреть возможность остановки обстрелов, в том числе и ударов по энергетической инфраструктуре, однако прекращение боевых действий на суше неприемлемо из-за высоких рисков.

"Он (Трамп - ред.) говорит: есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море", - сказал он.

Лещенко отметил, что Украина обязуется не наносить удары, что выглядит парадоксально, поскольку в Черном море инициатива сейчас на стороне ВСУ. Кроме того, Киев предлагает воздержаться от атак на энергетические объекты. Он также подчеркнул, что такие инициативы появляются в ответ на переговорные тактики Дональда Трампа, который пытается сформировать условия, выгодные для себя.

"Но и у Украины есть что ответить. Вы хотите перемирия - мы готовы", - подчеркнул представитель ОП.

Советник ОП отметил, что перемирие на суше позволит России перегруппироваться и пополнить силы, в частности благодаря военной помощи из Северной Кореи, что может привести к новому наступлению уже через несколько месяцев.

Какие могут быть последствия для Украины

Как пишет The Economist, встреча состоится через десять дней после резонансного скандала в Овальном кабинете, и сейчас ситуация приближается к критической развязке - это может стать моментом катарсиса или же привести к очередному жесткому давлению на Украину.

Американская сторона заявляет, что основная цель переговоров - определить рамки для мирного соглашения и начального прекращения огня. В то же время в Киеве не исключают, что встреча может оказаться инструментом шантажа, попыткой затянуть время или заставить Украину пойти на уступки, выгодные Кремлю.

"Над Украиной нависла опасная перспектива, что проваленные переговоры могут спровоцировать еще большее давление со стороны Америки. Другой украинский чиновник предупреждает, что подход Америки, если он продолжится, может оставить Украину в "серой зоне". Это заставит ее использовать более жестокую военную тактику для своего выживания", - пишет издание.

Издание подчеркивает, что ставки этих переговоров чрезвычайно высоки. В случае провала Украина может больше не получить другого шанса.

"Американцы удвоят режим инструктажа и навяжут нам то, что решат они и Россия", - сказал собеседник издания.

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