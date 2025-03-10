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Переговоры в Саудовской Аравии могут стать "последним шансом" для Киева - The Economist

Анна Ярославская
10 марта 2025, 11:20
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Украина опасается, что встреча в Джидде может обернуться шантажом.
Зеленский, Ермак, Рубио
Ставки переговоров в Саудовской Аравии не могли быть выше / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Кратко:

  • Ставки переговоров в Джидде очень высоки
  • Второго шанса у Украины может не быть
  • Провал в Саудовской Аравии может обернуться новым давлением со стороны США

11 марта делегации из Киева и Вашингтона встретятся в Джидде в Саудовской Аравии. Над Украиной нависла опасная перспектива, что проваленные переговоры могут спровоцировать еще большее давление со стороны Америки.

Как пишет издание The Economist, встреча состоится через десять дней после скандала в Овальном кабинете, и "теперь наступает момент катарсиса или очередной раунд жестокого наказания".

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Американская сторона заявляет, что цель переговоров — создать "рамки для мирного соглашения и первоначального прекращения огня". Однако с украинской стороны среди надежд, есть опасения, что встреча может быть шантажом, тактикой затягивания времени или попыткой Трампа добиться уступок, выгодных России.

"Над Украиной нависла опасная перспектива, что проваленные переговоры могут спровоцировать еще большее давление со стороны Америки. Другой украинский чиновник предупреждает, что подход Америки, если он продолжится, может оставить Украину в "серой зоне". Это заставит ее использовать более жестокую военную тактику для своего выживания", - пишет издание.

Отмечается, то ставки переговоров в Саудовской Аравии не могли быть выше. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс

"Американцы удвоят режим инструктажа и навяжут нам то, что решат они и Россия", - сказал собеседник издания.

Переговоры с США в Саудовской Аравии - последние новости

Как писал Главред, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский отправится с официальным визитом в Саудовскую Аравию.

11 марта в Саудовской Аравии должна состояться встреча украинской и американской делегаций. США планируют использовать эту встречу для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.

На переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте, а именно - частичное прекращение огня в Черном море. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

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Конфликт между Трампом и Зеленским в Белом доме

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась скандалом. Соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио обвинил Зеленского в якобы попытке срыва планов Вашингтона по мирному процессу.

Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц прямо сказал, что Белый дом хочет отставки Зеленского.

3 марта Трамп обвинил украинского президента в неуважении во время встречи в Овальном кабинете и заявил, что Зеленскому стоит быть более благодарным США за поддержку.

4 марта президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

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