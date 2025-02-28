"Либо соглашаетесь, либо выходите из сделки": Зеленский жестко поссорился с Трампом и Вэнсом

Дональд Трамп намекнул на то, что Зеленский неблагодарный и без него Украина якобы не сможет справиться.

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Зеленский жесто поссорился с Трампом и Вэнсом / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Все началось с того, что Вэнс начал обвинять бывшего президента США Джо Байдена в бездействии.

"Четыре года у нас был президент, который стоял на пресс-конференциях и говорил о Путине. И Путин напал на Украину и уничтожил большую часть страны", - заявил Вэнс.

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Он добавил, что Байден ничего не смог сделать с Путиным, а Трамп "показывает настоящие дела". Он также выразил убеждение в том, что закончить войну можно дипломатией.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это и заявил, что просто дипломатии в этой войне будет недостаточно, так как Путин уже неоднократно нарушал различные соглашения.

"Я в 2019 году подписал соглашение. И Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон - ред.), и Меркель (Ангела Меркель тогда была канцлером Германии - ред.) подтвердили прекращение огня. И меня все уверяли, что никто дальше не пойдет. Мы подписали газовый контракт. Он (Путин - ред.) сломал наше соглашение, не проводил обмены пленными. Какая дипломатия тут может помочь?" - спросил президент.

Президент отметил, что Америка не может в полной мере почувствовать то, что чувствуют украинцы, ведь ее защищает океан.

"Вы имеете океан, океан вас ограждает, но вы почувствуете", - сказал Зеленский.

После этого в разговор вмешался Дональд Трамп и набросился на Зеленского. Он вместе с Вэнсом начали намекать на то, что президент Украины якобы неблагодарный и не имеет уважения к администрации президента США.

"Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Вы не имеете права нам диктовать того, что мы будем чувствовать. Нам будет хорошо, нам будет прекрасно, мы будем сильны, мы будем мощны. Вы теперь не в подходящей позиции, не очень выгодной с самого начала войны. Вы не в надлежащих условиях, вы не имеете на руках нужных карт. Мы на грани третьей мировой. Вы с этим не можете играть. Вы проявляете неуважение к нашей стране", - сказал Трамп.

Президент США начал нагло заявлять о том, что только с ним Украина будет иметь шанс завершить войну.

"Если бы мы не дали вам оружие, эта война закончилась бы за две недели ... Вы должны благодарить. У вас нет карт на руках. Люди умирают, вам не хватает воинов, иссякает живая сила. Вы не можете нам сказать: "Я не хочу прекращать войну, я хочу то, я хочу се", - сказал Трамп.

Зеленский отметил, что он хочет прекратить войну и принести мир на украинские земли.

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