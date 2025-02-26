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"Будет очень большая сделка": Трамп назвал дату приезда Зеленского в США

Ангелина Подвысоцкая
26 февраля 2025, 19:14обновлено 26 февраля, 20:11
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Президент Украины прибудет в США для подписания соглашения о редкоземельных металлах.
Трамп, Зеленский
Зеленский прибудет в США 28 февраля / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

Что известно:

  • Зеленский 28 февраля прибудет в США
  • Зеленский и Трамп подпишут соглашение о редкоземельных минералах

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибудет в США. Это подтвердил президент Дональд Трамп, сообщает Fox News.

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень большой сделкой", - сказал Трамп.

видео дня

В ходе встречи планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

Трамп также заявил, что США планируют вернуть деньги, которые предоставили Украине. Он добавил, что условия соглашения о редкоземельных металлах уже согласованы.

"Это будет очень большая сделка по редкоземельным металлам и другим ресурсам. Все уже отработано, и мы этому рады. Также договоримся с Россией и Украиной о прекращении убийств", - сказал Трамп.

Соглашение о редкоземельных металлах с США - последние новости

Как сообщал Главред, США и Украина близки к согласованию соглашения о полезных ископаемых, предусматривающего создание "Инвестиционного фонда реконструкции" под совместным управлением. По данным Axios, фонд направлен на привлечение инвестиций в добычу полезных ископаемых и инфраструктуру.

Сделка с США, Соглашение с США по ресурсам, инфографика Главред
Соглашение с США по ресурсам / Инфографика: Главред

Также президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Однако в Тһе New York Times утверждали, что соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины.

Кроме этого, по соглашению, 50% доходов от будущей монетизации минеральных ресурсов будут направляться в специальный фонд для инвестиций в Украину. Киев добился исключения из документа пунктов, которые ранее предоставляли США финансовое преимущество.

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