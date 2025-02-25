Без гарантий безопасности: NYT узнала детали будущего соглашения США и Украины

В обновленном проекте соглашения условия для Украины стали выгоднее, чем в предыдущих версиях.

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NYT узнала детали будущего соглашения США и Украины / коллаж: Главред, фото: ОПУ, Белый дом

Кратко:

Украина передаст США половину доходов от будущей монетизации своих ресурсов

В соглашении отсутствуют какие-либо гарантии безопасности для Украины

Украина и США близки к подписанию соглашения, согласно которому Вашингтон получит долю доходов от украинских природных ресурсов. Об этом сообщает The New York Times.

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом уже на этой или следующей неделе для подписания соглашения о природных ресурсах.

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Однако пока непонятно, как это соглашение соотносится с вопросами безопасности Украины и завершением войны.

По словам Трампа, переговоры между Киевом и Вашингтоном близки к завершению. Вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина также подтвердила, что соглашение находится на финальной стадии.

Согласно данным The New York Times, в обновленном проекте соглашения условия для Украины стали выгоднее, чем в предыдущих версиях, но в документе по-прежнему отсутствуют гарантии безопасности, которых добивался Киев.

Согласно проекту, Украина передаст США половину доходов от будущей монетизации своих природных ресурсов. Эти средства будут направлены в специальный фонд, в котором Соединенные Штаты получат максимально возможную долю.

В то же время стороны отказались от прежнего условия, согласно которому Украина должна была выплатить США 500 миллиардов долларов из доходов, полученных от нефти, газа и полезных ископаемых. Также отменена норма о том, что Украина обязана перечислять сумму, которая вдвое превышает объем будущей американской помощи.

Важным моментом остается отсутствие в соглашении каких-либо гарантий безопасности для Украины. В Белом доме считают, что именно экономическое сотрудничество с США станет фактором сдерживания российской агрессии.

Однако президент Украины настаивает, что без четких гарантий поддержки со стороны Запада страна остается уязвимой для возможных новых атак со стороны России.

На прошлой неделе Трамп назвал Зеленского "диктатором" и обвинил Украину в развязывании войны, а накануне его администрация выступила против резолюции ООН, где Россия признавалась агрессором.

Инфографика: Главред

Передача редкоземельных металлов Украины США

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в США раскрыли два условия сделки по ископаемым. Известно, что в рамках соглашения о возможности США на разработку редкоземельных металлов в Украине американцы не получат право собственности на активы и не будут создавать для Киева новое долговое бремя.

В СМИ раскрыли, что Украина передала США вариант соглашения по ископаемым. По данным издания, документ передали спецпредставителю президента США Киту Келлогу, который после визита в Киев уже направляется в Вашингтон для встречи с американским лидером.

В CNN узнали, что не так с соглашением об ископаемых. Проект соглашения между США и Украиной по доступу к редкоземельным минералам не устраивает Киев. Известно, что президент Владимир Зеленский не поддержит его из-за невыгодных условий.

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