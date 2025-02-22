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Украина передала США вариант соглашения по ископаемым: в СМИ раскрыли детали

Руслана Заклинская
22 февраля 2025, 22:07
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Президент Зеленский хочет встретиться с Трампом в Вашингтоне для личного обсуждения деталей соглашения.
Украина передала США вариант соглашения по ископаемым: в СМИ раскрыли детали
Зеленский хочет лично обсудить сделку по полезным ископаемым с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное:

  • Украина передала США свой вариант соглашения о полезных ископаемых
  • Ключевое предложение - уменьшить фонд с $500 млрд до $100 млрд
  • Зеленский стремится лично обсудить соглашение на встрече с Трампом

Украина направила Соединенным Штатам собственный вариант соглашения по добыче полезных ископаемых. Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом пишет NV, ссылаясь на источники в украинской власти.

По данным издания, документ передали спецпредставителю президента США Киту Келлогу, который после визита в Киев уже направляется в Вашингтон для встречи с американским лидером. В украинской версии соглашения предлагается существенно уменьшить размер фонда, в который будут поступать средства от добычи ресурсов на подконтрольных территориях.

видео дня

"США предлагали размер этого фонда установить в 500 млрд долл. Мы сейчас уменьшили это предложение до 100 млрд долл и передали Келлогу", - отметила источник издания.

В обновленной украинской версии соглашения также говорится, что фонд должен использоваться исключительно для инвестиций в экономику Украины.

"Основной причиной приезда Келога в Киев стала эта сделка. Трамп ему сказал: у тебя одна задача - соглашение. Поэтому над ней работали все три дня, пока Келлог был в Киеве", - рассказал собеседник издания.

Украина также передала запрос на личную встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне на следующей неделе. Украинский президент хочет лично обсудить окончательные условия соглашения.

Американская сторона отмечает, что соглашение носит исключительно коммерческий характер и не предусматривает гарантий безопасности для Украины. Также в рамках договоренностей Вашингтон не берет на себя обязательств по дальнейшим инвестициям.

По версии соглашения США, предлагается сохранить размер фонда на уровне $500 млрд, а 100% собственности будет оставаться под контролем США. Украина должна передать в фонд две трети будущих доходов от ископаемых, а США - треть, которая уже была предоставлена Киеву в виде военной помощи. Кроме этого, соглашение охватывает не только полезные ископаемые, но и добычу нефти и газа. В то же время доходы от портов в финансовую модель не включены.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Что такое редкоземельные металлы / Инфографика: Главред

Позиция Киева и внутренние дискуссии

Окончательное решение по соглашению еще не принято. Президент Зеленский провел совещание с ближайшим окружением, в частности с главой ГУР Кириллом Будановым.

"Позавчера состоялось совещание с руководителями различных ведомств, которое было посвящено соглашению по ископаемым. Оно было эмоциональным. Президент и глава ГУР Кирилл Буданов там даже немного поспорили относительно соглашения, потому что у них на некоторые вещи разошлись взгляды. Но, в конце концов, президент склоняется к тому, что соглашение в каком-то улучшенном виде надо будет подписать", - сказал собеседник Radio NV.

В то же время ряд украинских чиновников выражает обеспокоенность жесткими условиями соглашения, однако признает необходимость подписания документа для продолжения сотрудничества с США в сфере мирного урегулирования войны.

Соглашение о редкоземельных металлах - главное

Напомним, на прошлой неделе Вашингтон представил Киеву соглашение о добыче и использовании редкоземельных металлов. Документ лично привез министр финансов США Скотт Бессент, но украинские власти отвергли это предложение.

После того как Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение, администрация Дональда Трампа решила не сдаваться и подготовила обновленный вариант документа.

Как сообщал Главред, Украина не поддерживает предложенный США проект соглашения о доступе к редкоземельным минералам из-за невыгодных условий. По данным CNN, Вашингтон требует больше, чем Киев потратил на оборону.

Украинские власти настаивают на гарантиях безопасности и механизмах защиты от новой агрессии РФ. Спикер ВР Руслан Стефанчук сообщил, что со следующей недели Киев начнет активные консультации с администрацией Дональда Трампа по соглашению.

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NV - украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Журнал также имеет информационно-новостной сайт и онлайн электронную версию журнала, пишет Википедия.

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