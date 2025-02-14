Зеленский отказался от сделки с США по полезным ископаемым - СМИ

Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения.

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Зеленский отказался от сделки с США по полезным ископаемым / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

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Что предлагали США Украине

Почему Зеленский не пошел сделку

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене отказался подписать документ о минеральных ресурсах Украины.

Согласно соглашению, во владение США перешла бы половина будущих минеральных ресурсов страны, но украинский лидер ответил на него отказом, пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителей Конгресса.

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"Несколько законодателей здесь, в Мюнхене, рассказали мне, что делегация Конгресса США представила Зеленскому лист бумаги, который они хотели, чтобы он подписал, и который предоставит США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Зеленский вежливо отказался его подписывать", - рассказал журналист издания Джош Рогин в X.

В то же время Reuters сообщает, что Зеленский в ходе встречи с группой американских сенаторов в Мюнхене выразил обеспокоенность по поводу соглашения, подготовленного США.

"[Зеленский] почувствовал, что его необоснованно просят подписать то, с чем он не имел возможности ознакомиться", - сказал один из собеседников агентства.

Отмечается, что Украина сделает свое предложение, которое будет основываться на украинской Конституции. Пока украинская сторона не комментировала эту информацию.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика / Инфографика: Главред

Передача редкоземельных металлов Украины США

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп хочет получить редкоземельные металлы Украины в обмен на помощь от Америки.

Украина может согласиться на передачу редкоземельных металлов США. Соответствующая идея о совместной добыче металлов фигурировала даже в "плане победы" Зеленского. Как пишут СМИ со ссылкой на источник в Офисе президента, осенью Зеленский обсуждал этот вопрос с Трампом.

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Кроме того, сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью CBS News говорил, что Украина имеет критически важные минералы на $10-12 триллионов. По его словам, Украина может стать лучшим бизнес-партнером, поэтому нужно обеспечить Киеву победу в войне с РФ.

Позже Трамп заявил, что США должны иметь доступ к природным ресурсам Украины независимо от того, удастся ли успешно заключить мирное соглашение между Киевом и Москвой. По его словам, Украина уже согласилась передать Штатам редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов в качестве оплаты за военную помощь, которую Вашингтон уже предоставил.

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