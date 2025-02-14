Обсуждались важные вопросы: подробности встречи Зеленского и вице-президента США

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Джей Ди Вэнсом в рамках Мюнхенской конференции.

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Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в рамках Мюнхенской конференции.

Стоит отметить, что во время своего выступления он анонсировал эту встречу. Он также намекал на то, что на этой встрече может обсуждаться вопрос украинских минералов.

Что говорит Джей Ди Вэнс

Вице-президент США после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон хочет завершения войны, но стремится к длительному миру, а не к новому конфликту в Европе через несколько лет.

видео дня

"У нас были хорошие диалоги о том, как достичь мира, и их будет больше в ближайшие дни, недели и месяцы. Мы хотим, чтобы закончилась война", - отметил он.

Смотрите видео со встречи Владимира Зеленского и Джей Ди Вэнса:

Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США / фото: скриншот

Что говорит Владимир Зеленский

Президент Украины поблагодарил Америку за поддержку и отметил, что этот разговор был "хорошим" и последним он точно не будет.

"Нам надо больше общаться, работать и готовить план, как остановить Путина и закончить войну. Мы действительно очень хотим мира, но нам нужны реальные гарантии безопасности", - сказал Зеленский.

Мюнхенская конференция - последние новости

Как сообщал Главред, у Зеленского рассказали, что представят США в Мюнхене. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что на конференции в Мюнхене США представят для дальнейшего обсуждения определенные предложения по окончанию войны в Украине.

Мюнхенская конференция / Инфографика: Главред

The New York Times сообщало о том, что отправка миротворцев в Украину будет решаться в Мюнхене. Для эффективного сдерживания РФ может понадобиться более 100 тыс. военных. По данным издания, некоторые европейские страны рассматривают возможность развертывания военных контингентов на территории Украины для мониторинга прекращения огня и сдерживания нового российского вторжения. Однако пока нет конкретных инициатив, а позиция Кремля по этому вопросу остается непонятной.

14 февраля после вражеской атаки на Украину в Мюнхене все были злые из-за удара РФ по ЧАЭС. США ранее много денег и усилий инвестировали в укрытие ЧАЭС, по которому сегодня ночью ударила РФ дроном.

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Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ) - что известно 14 февраля в Германии началась Мюнхенская конференция по безопасности 2025 (МКБ), которая продлится три дня. Основной темой обсуждений станет война в Украине и поиск путей к миру. Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет украинскую делегацию и должен встретиться с представителями новой администрации Дональда Трампа. Конференция проходит в ключевой момент: новая администрация США уже начала свою работу, в Брюсселе стартует новый цикл деятельности Европейского парламента, а в Германии через неделю после завершения МКБ состоятся парламентские выборы. После торжественного открытия конференции федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, участники из разных стран мира начнут обсуждение актуальных вопросов глобальной безопасности под руководством Кристофа Хойсгена. В центре внимания будут такие темы, как: мирное урегулирование войны в Украине

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климатическая безопасность В субботу участники сосредоточатся на обсуждении международной повестки, региональных конфликтов и кризисов. Также будет рассмотрено будущее трансатлантического партнерства. В воскресенье, завершающий день конференции, пройдут дискуссии о роли Европы в глобальном контексте.

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