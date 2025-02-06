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"Не мирный план": у Зеленского рассказали, что представят США в Мюнхене

Юрий Берендий
6 февраля 2025, 18:28
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На конференции в Мюнхене США представят для дальнейшего обсуждения определенные предложения по окончанию войны в Украине, отметил Подоляк.
'Не мирный план': у Зеленского рассказали, что представят США в Мюнхене
У Зеленского сделали заявление о мирном плане США / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Подоляк:

  • США на Мюнхенской конференции по безопасности не будут раскрывать мирный план по войне в Украине
  • Без давления на Россию достичь результата будет невозможно
  • Замораживание войны не будет гарантировать справедливого мира

В Германии с 14 по 16 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, во время которой спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Келлог может представить план Трампа по завершению войны. Ведутся активные переговоры между Украиной и США, а также, по словам американской стороны, неформальные контакты с Россией. Как отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала, сейчас идет масштабная подготовка к возможным переговорам о прекращении боевых действий.

В то же время он предостерег от иллюзий, ведь согласованного плана с четкими пунктами пока нет - есть только отдельные предложения от США, часть из которых уже стала известной.

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"Плана не будет, будут предложения для общего обсуждения на уровне партнеров. После презентации определенных пунктов в Мюнхене Келлог будет в Украине для того, чтобы согласовать предложения украинской стороны, затем синхронизировать их с европейскими союзниками", - рассказал Подоляк.

Советник главы ОПУ отметил, что без усиленного давления на Россию достичь результата невозможно, и соответствующие инструменты уже частично очерчены. Среди них - экономическое давление, в частности нефтяное эмбарго, а также военная поддержка, в частности ракетные программы для Украины.

Михаил Подоляк отметил, что для США важно сотрудничать с Украиной, поскольку это открывает возможности для совместных инвестиций в стратегические отрасли, такие как добыча редкоземельных металлов, аэрокосмическая сфера и химическая промышленность. По его словам, Соединенные Штаты не заинтересованы в сценарии, где Россия усиливает свое глобальное влияние за счет Украины.

В то же время издание Bloomberg сообщило, что план Дональда Трампа может предусматривать замораживание конфликта и предоставление Украине гарантий безопасности. Подоляк предостерег, что такой подход не гарантирует справедливого и длительного мира.

"Все эти анонимные источники, которые говорят о пунктах плана, не говорят о ключевом - что будем делать с Россией? Представим, что конфликт заморозили, что-то забрали у Украины, не дали вступить в НАТО, а как останавливать будут Россию? Этого в этих презентациях, которые делает сегодня Bloomberg, нет", - обратил внимание Подоляк.

Он добавил, что консультации по мирному плану на уровне с Украиной происходили, но касались именно предложений США для разработки так называемой дорожной карты, которая должна способствовать началу переговоров.

Как отметил Подоляк, Украина четко заявляет, что этот план должен включать определенные условия, ведь бессмысленно садиться за стол переговоров с Россией, если она будет продолжать дерзко нарушать международное право.

По его мнению, если механизмы давления на Россию не только будут озвучены, но и начнут реализовываться, Кремль осознает рост стоимости войны, что может открыть путь к переговорам.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины начали контрнаступление в Курской области РФ, продвигаясь на правом фланге в операционной зоне. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". По его словам, бойцы Сил обороны Украины используют бронетехнику для наступления, однако пока неизвестно, на каких позициях им удалось закрепиться.

Россия, вероятно, снова будет настаивать на сокращении Вооруженных сил Украины во время предстоящих переговоров, однако Киев не согласится на одностороннее разоружение. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, анализируя требования Кремля.

Украинские Воздушные Силы получили ожидаемое подкрепление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16, переданные Нидерландами. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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война в Украине Михаил Подоляк мирные переговоры с Россией
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