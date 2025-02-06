Новые истребители Mirage 2000 и F-16 уже в Украине: в Минобороны раскрыли детали

О чем сказал Умеров:
- Украина получила новые Mirage 2000 и F-16
- Новые истребители усилят способность Украины противостоять российской агрессии
Воздушные Силы ВСУ получили ожидаемое усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16, переданные Нидерландами. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.
По его словам, эти современные боевые самолеты уже находятся в Украине и вскоре будут задействованы для выполнения боевых задач, что усилит оборону страны и ее способность противостоять российской агрессии.
"Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность - Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба", - говорится в сообщении.
Умеров подчеркнул, что поддержка Нидерландов является важным шагом на пути к победе и укреплению безопасности украинских городов и граждан.
"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше", - резюмировал он.
Военная помощь Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, США не сократили военную помощь Украине после смены администрации в Белом доме, однако на данный момент новые пакеты поддержки не обсуждаются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН. Он также поблагодарил Соединенные Штаты за сохранение военной помощи.
В среду, 5 февраля, в Украину прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. В ходе визита он объявил о новом пакете помощи. Это его второй визит в Украину после назначения на должность главы британского МИД в июле 2024 года.
Тем временем украинские истребители Су-27 начали применять 1000-фунтовые (454 кг) бомбы Mark 83, адаптированные под комплект планирования и коррекции JDAM-ER, сообщает The Aviationist.
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Кто такой Рустем Умеров
Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.
С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым".
В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.
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