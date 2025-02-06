Новые истребители Mirage 2000 и F-16 уже в Украине: в Минобороны раскрыли детали

Новые Mirage 2000 и F-16 уже находятся в Украине и станут новым элементом защиты страны от российской агрессии, отметил министр обороны.

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Новые истребители Mirage 2000 и F-16 уже в Украине / Коллаж Главред, фото: wikipedia, УНИАН

О чем сказал Умеров:

Украина получила новые Mirage 2000 и F-16

Новые истребители усилят способность Украины противостоять российской агрессии

Воздушные Силы ВСУ получили ожидаемое усиление - первые французские истребители Mirage 2000 и F-16, переданные Нидерландами. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

По его словам, эти современные боевые самолеты уже находятся в Украине и вскоре будут задействованы для выполнения боевых задач, что усилит оборону страны и ее способность противостоять российской агрессии.

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"Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность - Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба", - говорится в сообщении.

Умеров подчеркнул, что поддержка Нидерландов является важным шагом на пути к победе и укреплению безопасности украинских городов и граждан.

"Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше", - резюмировал он.

Что известно об истребителях Mirage2000 / Инфографика Главред

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, США не сократили военную помощь Украине после смены администрации в Белом доме, однако на данный момент новые пакеты поддержки не обсуждаются. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН. Он также поблагодарил Соединенные Штаты за сохранение военной помощи.

В среду, 5 февраля, в Украину прибыл министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми. В ходе визита он объявил о новом пакете помощи. Это его второй визит в Украину после назначения на должность главы британского МИД в июле 2024 года.

Тем временем украинские истребители Су-27 начали применять 1000-фунтовые (454 кг) бомбы Mark 83, адаптированные под комплект планирования и коррекции JDAM-ER, сообщает The Aviationist.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров - украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019-2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем Руководителя Постоянной делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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