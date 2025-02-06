Первые самолеты Mirage 2000-5 прибыли в Украину

Главные тезисы:
- Первые Миражи прибыли в Украину
- Французские самолеты будут защищать украинское небо
Первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли в Украину. Об этом 6 февраля заявил Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.
Он напомнил, что 6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000.
"Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, прошедшими несколько месяцев подготовки во Франции. Теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - написал он в Twitter.
Передача Украине самолетов Mirage 2000-5 - последние новости
Как сообщал Главред, в октябре 2024 года стало известно, что Украина получит первые три французских самолета Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Самолеты пройдут модификацию и подготовку пилотов и механиков перед отправкой.
В январе милитаристский портал Avions Legendaires писал, что Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. Однако, по данным издания, самолеты могут уже быть в Украине.
Сообщалось, что Франция планирует оснастить самолеты ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами AASM Hammer. Однако точно неизвестно, сколько таких ракет уже поступило, и сколько еще будет доставлено.
Другие новости:
- Пассажирский самолет сбила ракета РФ: Азербайджан предъявил доказательства - Reuters
- Мирный план Трампа представят в Мюнхене: в Bloomberg раскрыли три главных пункта
- Войска РФ готовятся в лоб штурмовать Купянск: в Forbes раскрыли планы врага
Истребители Mirage 2000 - что о них известно
Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.
Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред