Первые самолеты Mirage 2000-5 прибыли в Украину

Украинские пилоты прошли несколько месяцев подготовки во Франции.

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Самолеты Mirage 2000-5 уже в Украине / Коллаж: Главред, фото: ВВС Франции, Офис президента

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Первые Миражи прибыли в Украину

Французские самолеты будут защищать украинское небо

Первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли в Украину. Об этом 6 февраля заявил Министр Вооружённых сил Франции Себастьян Лекорню.

Он напомнил, что 6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000.

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"Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, прошедшими несколько месяцев подготовки во Франции. Теперь они будут участвовать в защите украинского неба", - написал он в Twitter.

Самолет Мираж - что о нем известно / Инфографика: Главред

Передача Украине самолетов Mirage 2000-5 - последние новости

Как сообщал Главред, в октябре 2024 года стало известно, что Украина получит первые три французских самолета Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Самолеты пройдут модификацию и подготовку пилотов и механиков перед отправкой.

В январе милитаристский портал Avions Legendaires писал, что Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. Однако, по данным издания, самолеты могут уже быть в Украине.

Сообщалось, что Франция планирует оснастить самолеты ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами AASM Hammer. Однако точно неизвестно, сколько таких ракет уже поступило, и сколько еще будет доставлено.

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Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 – французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет военно-воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

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