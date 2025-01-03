Первые самолеты Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине: в СМИ раскрыли детали

Вкратце:
- Франция передаст Украине около десяти истребителей Mirage 2000-5F
- Первые три самолета уже могут быть в Украине
- Сейчас они выполняют только тренировочные полеты
Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. Однако самолеты могут уже быть в Украине. Об этом пишет милитаристский портал Avions Legendaires.
В целом Украина получит около десяти Mirage 2000-5F. Президент Украины Владимир Зеленский договорился об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном после длительных переговоров.
Источники издания утверждают, что эти самолеты уже находятся в Украине. По их словам, сейчас они выполняют только тренировочные полеты.
Обучение пилотов Воздушных сил ВСУ на Mirage 2000-5F заняло несколько месяцев, поскольку эти самолеты значительно отличаются от таких моделей, как МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27, все еще находящихся на вооружении Украины. Хотя Mirage 2000-5F является более легким истребителем по сравнению с другими, украинские пилоты быстро поняли, что он является грозным самолетом для полетов на территорию врага.
"Франция оптимизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow", - отметили в материале.
Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем в украинском авиапарке после американских F-16.
Предоставление Украине самолетов Mirage 2000-5 - что известно
Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что Украина получит первые три французских самолета Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Самолеты пройдут модификацию и подготовку пилотов и механиков перед отправкой.
Также до конца апреля 2025 года Украина получит французские истребители Mirage 2000-5, но эффективность их ударов будет зависеть больше от поставок ракет, чем от самих самолетов. Франция планирует оснастить самолеты ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами AASM Hammer. Однако точно неизвестно, сколько таких ракет уже поступило, и сколько еще будет доставлено.
Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, ускорение передачи самолетов Mirage и расширение дальнобойных возможностей украинской армии.
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Истребители Mirage 2000 - что о них известно
Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation.
Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки.
Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.
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