Первые самолеты Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине: в СМИ раскрыли детали

Французские истребители Mirage 2000-5F модернизировали, чтобы они могли запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow.

https://glavred.info/ukraine/pervye-samolety-mirage-2000-5f-uzhe-mogut-byt-v-ukraine-smi-raskryli-podrobnosti-10627493.html Ссылка скопирована

Французские истребители Mirage 2000-5F уже могут быть в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikipedia.org

Вкратце:

Франция передаст Украине около десяти истребителей Mirage 2000-5F

Первые три самолета уже могут быть в Украине

Сейчас они выполняют только тренировочные полеты

Украина должна получить первые три французских истребителя Mirage 2000-5F до 20 января 2025 года. Однако самолеты могут уже быть в Украине. Об этом пишет милитаристский портал Avions Legendaires.

В целом Украина получит около десяти Mirage 2000-5F. Президент Украины Владимир Зеленский договорился об этом с президентом Франции Эммануэлем Макроном после длительных переговоров.

видео дня

Источники издания утверждают, что эти самолеты уже находятся в Украине. По их словам, сейчас они выполняют только тренировочные полеты.

Обучение пилотов Воздушных сил ВСУ на Mirage 2000-5F заняло несколько месяцев, поскольку эти самолеты значительно отличаются от таких моделей, как МиГ-29, Су-24, Су-25 и Су-27, все еще находящихся на вооружении Украины. Хотя Mirage 2000-5F является более легким истребителем по сравнению с другими, украинские пилоты быстро поняли, что он является грозным самолетом для полетов на территорию врага.

"Франция оптимизировала Mirage 2000-5F таким образом, чтобы они могли нести и запускать крылатые ракеты SCALP-EG и Storm Shadow", - отметили в материале.

Mirage 2000-5F станет вторым западным истребителем в украинском авиапарке после американских F-16.

Характеристики самолетов Mirage / Инфографика: Главред

Предоставление Украине самолетов Mirage 2000-5 - что известно

Напомним, в октябре 2024 года стало известно, что Украина получит первые три французских самолета Mirage 2000-5 в первом квартале 2025 года. Самолеты пройдут модификацию и подготовку пилотов и механиков перед отправкой.

Также до конца апреля 2025 года Украина получит французские истребители Mirage 2000-5, но эффективность их ударов будет зависеть больше от поставок ракет, чем от самих самолетов. Франция планирует оснастить самолеты ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами AASM Hammer. Однако точно неизвестно, сколько таких ракет уже поступило, и сколько еще будет доставлено.

Как сообщал Главред, в ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский провел продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, ускорение передачи самолетов Mirage и расширение дальнобойных возможностей украинской армии.

Читайте также:

Истребители Mirage 2000 - что о них известно Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель, который в 1970-х годах разработала фирма Dassault Aviation. Основной боевой самолет Военно-Воздушных сил Франции в конце XX - начале XXI века. Принят на вооружение армий нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. Ударный Mirage-2000D является носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред