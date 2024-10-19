Ждать осталось не долго: известно, когда Украина получит первые Mirage 2000

Франция также будет готовить пилотов этих самолетов.

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Первые самолеты Mirage 2000 / коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

Украина в ближайшие месяцы получит от Франции самолеты Mirage 2000. Первые борта будут предоставлены уже в начале 2025 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

По его словам, Франция будет помогать и поддерживать Украину.

"Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Относительно сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады, это бригада Анны Киевской. Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - сказал министр.

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Он также отметил, что Франция будет готовить пилотов этих самолетов.

Кто такой Жан-Ноэль Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

Передача самолетов Mirage 2000 Украине - что известно

Напомним, ранее, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню говорил, что Париж передаст Киеву боевые самолеты Mirage 2000 в январе-марте 2025 года.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что самолеты оснастят так, чтобы украинские силы получили преимущество в воздушном пространстве над Россией.

В то же время, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап заявил, что является категорическим противником этого самолета Mirage-2000.

Mirage 2000 / Инфографика: Главред

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