Ждать осталось не долго: известно, когда Украина получит первые Mirage 2000

Украина в ближайшие месяцы получит от Франции самолеты Mirage 2000. Первые борта будут предоставлены уже в начале 2025 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
По его словам, Франция будет помогать и поддерживать Украину.
"Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Относительно сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады, это бригада Анны Киевской. Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - сказал министр.
Он также отметил, что Франция будет готовить пилотов этих самолетов.
Кто такой Жан-Ноэль Барро?
Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.
Передача самолетов Mirage 2000 Украине - что известно
Напомним, ранее, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню говорил, что Париж передаст Киеву боевые самолеты Mirage 2000 в январе-марте 2025 года.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что самолеты оснастят так, чтобы украинские силы получили преимущество в воздушном пространстве над Россией.
В то же время, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап заявил, что является категорическим противником этого самолета Mirage-2000.
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