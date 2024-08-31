Удары ВСУ вглубь России: во Франции сделали важное заявление

Агрессор Россия явно понимает лишь баланс силы, Украина имеет право на самооборону, сказал постоянный представитель Парижа в ООН Николя де Ривьер.

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Украинцы должны нейтрализовать военные цели, которые направлены против них - постпред Франции в ООН / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Википедия

Россия понимает только баланс силы, поэтому Запад должен предоставить Украине право наносить удары иностранным оружием вглубь российской территории. Об этом заявил представитель Франции при Организации объединенных наций Николя де Ривьер.

Как сообщает Укринформ, в ходе инициированного Россией заседания Совбеза ООН, которое прошло в среду, 30 августа, он сказал о том, что Украине нужно обеспечить реализацию права бить по российским военным объектам, откуда враг наносит свои удары.

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"Россия наносит удары по приграничным регионам Украины с военных объектов, расположенных за российской границей. Украинцы должны иметь возможность поражать объекты, с которых Россия совершает свою агрессию. Украинцы должны нейтрализовать военные цели, непосредственно вовлеченные в проведение операций против них. Это - использование Украиной своего права на самооборону, которая не ограничивается территорией Украины", - отметил Ривьер.

Также он подчеркнул, что Россия понимает лишь "баланс силы", а Франция продолжит оказывать Украине военную поддержку, "необходимую ей для защиты территории и воздушного пространства в соответствии со статьей 15 Устава ООН".

Удары по России – главные новости по теме:

США сняли для Украины запрет на использование американского оружия на территории России в приграничье. Это произошло в конце мая на фоне повторного военного вторжения российских оккупантов на север Харьковской области. Впрочем, ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по России применять по-прежнему нельзя.

Кратко о ракетах ATACMS / Инфографика Главреда

Политика США по запрету бить вглубь России зависит от ситуации на поле боя, сказал конгрессмен от Демократической партии Джимми Панетта.

По его словам, важно не давать оккупантам бить по Украине со своей территории.

30 августа президент Владимир Зеленский, комментируя удар оккупантов по жилому дому в Харькове, сказал, что Украине должны позволить наносить удары по местам базирования российской военной авиации.

"Это абсолютно справедливая потребность. И нет ни одной рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - подчеркнул украинский гарант.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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