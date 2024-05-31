США разрешили бить HIMARS по РФ: у Зеленского сделали заявление – The Guardian

Украина пока что может применять американское оружие не по всей территории страны-агрессора России, пишут журналисты британской The Guardian.

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США дали зеленый свет на удар HIMARS по России / Коллаж: Главред, фото: Википедия, DeepState

Администрация президента США Джо Байдена ослабила свою политику, связанную с ограничениями на удары для Украины американским оружием по территории России. Теперь украинская армия может использовать американское оружие, такое как РСЗО HIMARS, в приграничье Харьковской области.

Как сообщает The Guardian, решение уже поприветствовали в Офисе президента Владимира Зеленского.

"Это значительно повысит нашу способность противостоять попыткам России перебраться через границу", - цитируют британцы пресс-секретаря президента Сергея Никифорова. видео дня

Какие цели сможет поражать HIMARS в России

Как утверждают журналисты, такое решение позволит применять американские ракетные системы залпового огня по российским войскам и командно-контрольным центрам.

Кратко о HIMARS / Инфографика: Главред

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

ATACMS по РФ бить пока нельзя?

Также журналисты напомнили о заявлении Белого дома, согласно которым применение дальнобойного вооружения США по РФ не одобряется. Таким образом, ATACMS по России применять пока нельзя.

Когда начнутся удары ВСУ по России оружием США

В материале The New York Times написали, что украинская армия сможет атаковать российские войска в самой России уже в ближайшее время.

"Первые атаки по территории рф с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней", - указано в статье.

Запад снимает запрет на удары своим оружием по России – главные новости:

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Украине нужно разрешить наносить удары западным оружием по РФ. Впрочем, как полагает Макрон, эмбарго можно снять только на удары по тем объектам, которые используются россиянами для атак на Украину.

Десять государств, среди которых Франция, Великобритания, Швеция, Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Канада, ранее выступили за то, чтобы Украина смогла наносить удары их оружием по территории страны-оккупанта России. Сообщалось, что Германия выступала против ударов ВСУ своим оружием по РФ. Колебались и в США.

В четверг, 31 мая, стало известно, что после того, как администрация Байдена смягчила свою позицию, правительство Германии разрешило Украине бить по России своим оружием. Берлин также позволил использовать свои вооружения лишь в приграничье Харьковской области.

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