Украина должна отвечать: Макрон призвал разрешить ВСУ бить по России

Макрон подчеркнул, что Украина должна нейтрализовать военные объекты на территории РФ, в частности западным вооружением, и это не будет эскалацией.

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Макрон поддерживает удары Украины по военным целям на территории РФ / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, пресс-служба Европарламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Киев имеет право наносить удары по военным объектам на территории России, с которых осуществляются обстрелы Украины. Об этом он сказал 28 мая на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом во время визита в Германию, сообщает издание n-tv.

"Украина подвергается нападениям с баз в России. Как же мы объясним украинцам, что им не разрешается атаковать точки, с которых запускаются ракеты? Фактически мы говорим им, что поставляем оружие, но не позволяем защитить себя. Мы считаем, что им должно быть разрешено нейтрализовать военные объекты, из которых были выпущены ракеты, и, по сути, военные объекты, из которых была атакована Украина. Но мы не должны позволять им поражать другие цели в России", - подчеркнул Эммануэль Макрон.

Он также отметил, что страны Запада могут достичь этой цели при этом не вдаваясь в эскалацию, поскольку источником эскалации войны против Украины является именно Россия.

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При этом французский президент подчеркнул, что рамки действий Франции в Украине остаются неизменными.

Канцлер Германии в свою очередь подчеркнул, что Украина "имеет все возможности в соответствии с международным правом действовать так, как она действует", а западные страны, которые предоставляют Украине оружие, "установили все правила его использования, которые основываются на международном праве".

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

Удары по территории России западным вооружением - взрывы в РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, парламентская ассамблея НАТО призвала правительства стран-членов разрешить Украине наносить удары западным оружием по территории России. Соответствующая декларация опубликована на сайте Альянса.

Западные страны требуют, чтобы оружие НАТО не применялось для поражения целей на территории РФ или над ней, что усложняет ситуацию для ВСУ, особенно в контексте битвы за Харьков. США и Германия даже угрожали прекратить поставки ракет, если Украина будет использовать их для ударов по России, пишет Bild.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против использования западного оружия для ударов по военным целям на территории страны-агрессора России. По словам Мелони, НАТО следует быть "очень осторожным".

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