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127 млн євро и боеприпасы: Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности

Руслана Заклинская
28 мая 2024, 20:56
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Соглашение по безопасности подтверждает участие Португалии в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также программе закупок боеприпасов.
127 млн євро и боеприпасы: Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности
Зеленский заключил соглашение по безопасности с Португалией / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение по безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Оно предусматривает материальную и финансовую поддержку для Украины на текущий год. Об этом сообщил Офис президента.

"Зафиксирован объем поддержки на этот год. Подтверждено участие Португалии в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов крупного калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности. Очень ценим поддержку со стороны Португалии", - написал президент Зеленский.

Согласно документу, Португалия обязалась предоставить Украине не менее 126 миллионов евро военной поддержки в 2024 году, что включает материальные и финансовые взносы. В этом году Лиссабон уже выделил 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для поддержки Украины.

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Соглашение также подтверждает участие Португалии в различных международных инициативах, в частности коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также программе закупок боеприпасов крупного калибра, разминирования и укрепления морской безопасности.

Договоренность между Украиной и Португалией предусматривает сотрудничество в области оборонной промышленности, разведки, борьбы с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Португалия будет способствовать Украине на пути к будущему вступлению в НАТО. Также Португалия будет поддерживать Украинскую формулу мира, привлечение агрессора к ответственности, усиление санкций против РФ и работу над созданием механизма предоставления компенсации за убытки, потери или ущерб, вызванные российской агрессией.

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности - международное соглашение о гарантиях безопасности Украины, которое определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности - военной, политической, финансовой и гуманитарной.

Соглашение фиксирует механизм 24-часового экстренного реагирования в случае повторной военной агрессии против Украины, а также предусматривает помощь нашей стране в укреплении собственных возможностей для надлежащего реагирования на возможную эскалацию агрессии со стороны РФ.

Документ действует в течение десяти лет с даты его подписания и предусматривает возможность пересмотра партнерами в случае вступления Украины в НАТО до завершения срока его действия.

Соглашения по безопасности с Украиной - новости по теме

Отметим, что Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности, выполняя положения Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. Ранее Украина подписала аналогичные соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.

договоры о безопасности инфографика
Инфографика: Главред

24 февраля Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Италией и Канадой. А 1 марта президент Украины Владимир Зеленский соглашение по безопасности с премьер-министром Нидерландов.

Напомним, Зеленский отправился в Бельгию, чтобы подписать соглашение по безопасности. У президента Украины на 28 мая запланированы встречи с королем Филиппом I, премьер-министром Александром Де Кроо и министром обороны Людовином Дедондером.

Как сообщал Главред, 28 мая, Украина и Бельгия подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 миллионов евро в этом году и предоставит 30 самолетов F-16. Первые истребители должны быть переданы уже в этом году.

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