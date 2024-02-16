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Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Юрий Берендий
16 февраля 2024, 21:54
Президент Франции отметил, что Россия уже проиграла войну против Украины.
Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины
Зеленский и Макрон подписали соглашение о гарантиях безопасности для Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Об этом говорится в видео, которое президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook.

После подписания соглашения президент Франции Эмануэль Макрон отметил, что западные союзники полны решимости быть рядом с Украиной для того, чтобы Россия проиграла эту войну.

Он также отметил, что соглашение предусмотрено на 10 лет, но будет действовать пока Украина не вступит в НАТО. Кроме того, Франция, по словам Макрона, выделит еще 3 млрд евро на поддержку Украины в 2024 году.

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"Эта поддержка будет такой же сильной, как и в начале конфликта, и она будет только усиливаться. Именно в этом духе мы подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности", - сказал Макрон.

Он отметил, что это соглашение конкретизирует обязательства, которые взяли на себя страны Большой Семерки на Вильнюсском саммите НАТО в июле прошлого года.

"И также наша поддержка не только долгосрочная, но она также имеет коллективное измерение, поскольку Великобритания уже подписала, Германия также подписала подобное соглашение. И именно по этому пути идут все страны Семерки и затем 25 других стран-членов НАТО", - добавил Макрон.

Президент Франции отметил, что сегодня украинцы борются не только за свою свободу, но за ценности Европы и за наши ценности.

"Фактически, Россия уже проиграла войну благодаря героическому сопротивлению украинцев, благодаря подъему единства, которое спровоцировала эта справедливая борьба. Два года назад Путин говорил, что будет спецоперация, которая должна была закончиться за несколько дней. А на самом деле, они сейчас несут колоссальные потери и застряли на всем фронте", - резюмировал Макрон.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности, касающееся гарантий в случае возможного нового нападения Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Германию, где он встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Ведомстве Федерального канцлера Германии в Берлине. Во время встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией.

Государственный департамент США заявил о намерении обеспечить гарантии безопасности для Украины, и в администрации президента Байдена активно работают над заключением двусторонних соглашений, гарантирующих эту поддержку независимо от изменений в политическом руководстве.

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Владимир Зеленский гарантии безопасности
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