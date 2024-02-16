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"Время идет. Часы тикают": Байден использовал Навального, чтобы надавить на Конгресс

Руслана Заклинская
16 февраля 2024, 20:57
Президент США Джо Байден использовал сообщение о смерти Алексея Навального, чтобы обратиться к Конгрессу и призвать конгрессменов одобрить поддержку Украины.
'Время идет. Часы тикают': Байден использовал Навального, чтобы надавить на Конгресс
Байден призвал к поддержке Украины на фоне сообщения о смерти Навального / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com,

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на сообщение о смерти Алексея Навального, используя этот момент для того, чтобы привлечь внимание Конгресса и общества к необходимости оказания финансовой поддержки Украине. Американский президент считает, что за смерть российского оппозиционера ответственен Путин. Об этом Байден сообщил во время специального обращения.

"Эта трагедия напоминает нам, что стоит на кону. Нам необходимо продолжать финансировать Украину, чтобы Украина могла защитить себя от ужасной агрессии Путина. От его преступлений", - сказал Байден.

Байден считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за смерть Навального. Он подчеркнул, что Путин не только нападает на других граждан, в частности в Украине, но и делает страшные вещи со своим народом. По его словам, эта ситуация должна подтолкнуть к финансированию Украины в условиях войны с Россией.

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"Сообщения о его смерти, если они правдивы - а у меня нет оснований полагать, что нет, хотя российские власти расскажут свою собственную историю - не оставляют сомнений: Путин ответственен за смерть Навального", - сказал президент США.

Он также описал Навального как "смелую и принципиальную" личность, посвятившую себя развитию демократической России.

Американский президент подчеркнул, что сообщение о смерти Алексея Навального должно послужить стимулом для обеспечения финансовой помощи Украине в войне против России. Байден призвал Соединенные Штаты предоставить необходимые средства для того, чтобы Украина могла продолжать защищать свою территорию. Он подчеркнул, что отсутствие финансирования Украины в этот критический момент "никогда не будет забыто".

"Время идет. Часы убегают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным", - добавил Байден.

Кроме этого, один из журналистов напомнил Байдену, что летом 2021 года он утверждал, что в случае убийства Навального Россия столкнется с разрушительными последствиями.

"Это было три года назад. Россия столкнулась с огромным количеством последствий. Они потеряли убитыми и ранеными 350 тысяч российских солдат", - ответил президент США.

Также Джозеф Байден заявил, что против России действуют санкции.

Смерть Навального

Как сообщал Главред, в пятницу, 16 февраля, стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Его смерть заметили после прогулки, когда он внезапно потерял сознание. Врачи скорой помощи не смогли его спасти. Российские пропагандисты утверждают, что у Навального оборвался тромб.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смерть российского оппозиционного политика. Зеленский заявил, что Путин должен понести ответственность за смерть Навального.

Руководители ведущих институтов Европейского Союза также отреагировали на смерть Алексея Навального. Они заявили, что за его смерть несет ответственность российский режим.

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