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Помощь Украине от США на $60 млрд: Сенат окончательно поддержал законопроект

Алёна Воронина
13 февраля 2024, 12:58обновлено 13 февраля, 13:45
Далее законопроект отправляется в Палату представителей.
Помощь Украине от США на $60 млрд: Сенат окончательно поддержал законопроект
Сенат поддержал законопроект о помощи Украине на сумму $60 млрд/ Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Сенат окончательно поддержал законопроект о международной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Далее этот законопроект отправится в Палату представителей. Об этом сообщается на официальной странице Сената США.

В этом законопроекте предусматривается предоставление 95,3 миллиарда долларов для трех стран: Украины, Израиля и Тайваня. Из них для Украины предусмотрено более 60 миллиардов долларов.

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Остальные средства планируют распределить следующим образом: 14 млрд – Израилю, 9,15 млрд – на гуманитарные нужды Газа, Западного берега реки Иордан и Украины, а 4,83 млрд долларов – на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань.

Законопроект набрал уже более 60 голосов "за" из 50-ти необходимых.

Джонсон не хочет выносить законопроект на голосование

После голосования в Сенате законопроект передадут на рассмотрение Палаты представителей. Однако неизвестно, когда за него проведут голосование и проведут ли вообще, ведь ранее спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будут внесены изменения относительно границы с Мексикой.

Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей", сообщает Washington Post.

Но если Джонсон не поставит этот законопроект на голосование в Палате представителей, то демократы могут использовать "discharge petition", то есть "запрос о снятии с рассмотрения" – это механизм, позволяющий поставить вопрос в повестку голосования в обход спикера. Однако для этого нужно собрать 218 подписей, то есть подписи большинства Палаты, на что может уйти много времени.

Помощь Украине от США

Ранее сообщалось, что Сенат еще на шаг приблизил голосование по помощи Украине от США. Сенат США в понедельник, 12 февраля, проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, в который входят средства на поддержку Украины.

Также ранее сообщалось, что помощь Украине на $60 млрд "свяжет руки" Трампу. Законопроект, который включает военную помощь для Украины на сумму 60 миллиардов долларов, будет действовать до сентября 2025 года. Таким образом, если Дональд Трамп станет новым президентом США, он длительное время не сможет проводить свою политику по этому вопросу. Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс сказал, что ситуация может стать "ловушкой" для Трампа. Если Трамп на посту президента попытается что-то изменить, появятся основания для импичмента.

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