Помощь Украине на $60 млрд 'свяжет руки' Трампу: республиканцы забили тревогу

В Республиканской партии требуют сорвать принятие в Конгрессе США законопроекта относительно помощи Украине из-за нюанса для Дональда Трампа.

https://glavred.info/world/pomoshch-ukraine-na-60-mlrd-svyazhet-ruki-trampu-respublikancy-zabili-trevogu-10541279.html Ссылка скопирована

Трамп может нарваться на импичмент, если попытается пересмотреть помощь Украине - сенатор / колаж: Главред, фото: УНІАН

Законопроект, который включает военную помощь для Украины на сумму 60 миллиардов долларов, будет действовать до сентября 2025 года. Таким образом, если Дональд Трамп станет новым президентом США, он длительное время не сможет проводить свою политику по данному вопросу. Об этом заявил сенатор-республиканец Джеймс Вэнс.

Как сообщает Politico, законодатель сказал, что ситуация может стать "ловушкой" для Трампа. Если Трамп на посту президента попытается что-то изменить, появятся основания для импичмента.

По словам Венса, срок действия тех средств, которые заложены законопроектом, истекает через 9 месяцев после начала возможного президентства Байдена – лишь осенью 2025 года. Трамп будет скован в принятии самостоятельных решений относительно помощи Украине, Израилю и Тайваню. В такой ситуации республиканцы должны выступить против принятия документа.

видео дня

"Этот пункт (в законопроекте) представляет собой попытку помешать президенту Трампу проводить желаемую политику, а если он все равно будет это делать, то дать основания для его импичмента и подорвать его администрацию. Все республиканцы должны выступить против его принятия", - подчеркнул Джеймс Вэнс.

Помощь Украине от США

Сенат США проголосовал за завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта, который предусматривает помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов. В первой половине текущей недели проект уже могут полностью одобрить.

Трамп обратился к Сенату и разразился "условием" о помощи Украине – в частности, скандальный возможный кандидат на пост президента США "призвал" помогать союзникам Вашингтона исключительно в долг. При этом он призвал Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что Киев не прекратит социальные выплаты украинцам даже в случае критической ситуации с получением помощи со стороны США. В казне пока есть деньги, чтобы обеспечить людей выплатами и зарплатами.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.