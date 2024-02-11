Трамп обратился к Сенату и разразился "условием" о помощи Украине

В ситуации, когда Украина остро нуждается в военной помощи Соединенных Штатов, Трамп использует, в том числе, и эту ситуацию, в своей предвыборной пропаганде.

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США не должны давать деньги Украине, Израилю и Тайваню "просто так" - Трамп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Вероятный кандидат на пост президента США, 45-й глава государства Дональд Трамп "призвал" Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Штаты должен давать деньги в долг, а не, дескать, просто так.

На своей странице в социальной сети Truth Social он рассказал о том, что США, мол, должны давать деньги своим союзникам лишь при условии долговых обязательств.

"Мы больше никогда не должны давать деньги без надежды на возвращение или без определенных условий. Соединенные Штаты больше не должны быть глупы", - считает политик.

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При этом он призвал Сенат не голосовать за пакет помощи, который включает финансирование военной поддержки Украины, Израиля и Тайваня.

"Они хотят дать почти 100 миллиардов долларов нескольким странам, 100 миллиардов долларов. Я сказал: "Почему мы это делаем? Если вы это делаете, то дайте им не 100 миллиардов долларов, а ссуду", - подчеркнул Дональд Трамп.

Заявления Трампа об Украине

Дональд Трамп, который, вероятно, станет официальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии, ранее говорил, что он в случае своего избрания, дескать, быстро завершит войну России против Украины. Мол, он прекрасно ладит с Путиным.

Кроме того, Трамп "предлагал отдать" РФ русскоязычные области Украины, чтобы завершить войну. В логике Трампа Украину будто бы и спрашивать не будут.

Зеленский жестко ответил на пропаганду Трампа – он посоветовал американцу подумать, что тот будет делать, если Россия нападет на НАТО, и сказал, что ему надо бы думать, прежде чем озвучивать какие-то вещи.

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