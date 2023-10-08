Территории 'в обмен' на мир: Трамп разразился 'инициативой' по войне

46-й президент США Дональд Трамп в русле российской пропаганды "предложил" Украине "отдать русскоязычные области" агрессору России "в обмен на мир". Мол, он сам "договаривался бы лично" о подобном "соглашении", а с Украиной, дескать, "согласовывать ничего не будут".
В интервью Just The News он сказал о том, что Украине будто бы "нужно отдать свои области России, чтобы сохранить свою страну".
"Можно было бы отдать области, где люди говорят на русском языке. Тогда удалось бы сохранить страну", - заявил Трамп.видео дня
Также политик уточнил, что "лично бы договорился о сделке", причем "без согласования с Украиной".
"Я бы договорился. Вам даже не нужно было согласовывать соглашение с Украиной. Я мог бы все сохранить так, как было. Без сделки, без потери имущества, без каких-либо потерь. Мог бы сохранить, как было. И никаких войн", - сказал Трамп
Кроме того, американский политик выступил за "мир", который предусматривает сохранение текущей ситуации в Украине. Дескать, нет ничего плохого в том, чтобы "уступить часть русскоязычных территорий, чтобы сохранить мир".
При этом Трамп раскритиковал Байдена и считает, что поддержка нынешней администрации США Украины до победы "приведет к Третьей мировой войне".
Дональд Трамп еще подчеркнул, что если бы он в недавнем прошлом сумел переизбраться на пост президента Штатов, то "эскалации украинского кризиса не произошло бы".
Заявления Трампа о войне России против Украины
Американский бизнесмен и политик, вероятный претендент на пост президента США в 2024 году Дональд Трамп в июле заявил, что он, мол, способен завершить войну в Украине за один день. По словам Трампа, он "хорошо знает" и Зеленского, и Путина, поэтому мог бы "поспособствовать договоренностям" Киева и Москвы.
До этого заявления Трамп сделал нелепый прогноз, согласно которому Путин, мол, захватит всю Украину. Тогда же Трамп сказал, что Путину не стоило нападать на Украину.
В реальности Трамп никогда бы не поддержал Путина, считает президент Владимир Зеленский. По мнению украинского гаранта, военная поддержка Киева будет продолжаться даже в том случае, если Трамп станет новым президентом США в 2024 году.
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