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Трамп собрался закончить войну в Украине за один день и поделился странным планом

Алина Дембицкая
16 июля 2023, 23:29 обновлено 16 июля, 23:29
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Экс-президент США уверяет, что он хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.
Трамп собрался закончить войну в Украине за один день и поделился странным планом
Трамп собрался закончить войну в Украине за один день / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Бывший президент США Дональд Трамп уверяет, что может завершить войну в Украине, которую начала страна-агрессор Россия, за 24 часа. По словам Трампа, он знает, как заставить президентов Украины и России заключить мирное соглашение. Об этом претендент на место кандидата в президенты США от Республиканской партии заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я очень хорошо знаю Зеленского, и я очень хорошо знаю Путина, даже лучше. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими", - сказал Трамп.

Как отметил экс-президент США, он бы сказал Зеленскому следующее: "Достаточно. Вы должны заключить сделку".

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А российскому диктатору Владимиру Путину Трамп бы сказал следующее: "Если вы не заключите сделку, мы дадим ему очень много. Мы [дадим Украине] больше, чем они когда-либо получали, если придется".

Трамп твердо убежден, что он может закончить войну России против Украины за один день: "Я заключу сделку за один день. За один день".

Заявления Трампа о войне в Украине

В марте Трамп выдал обалденное заявление о завершении войны в Украине. Он пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

В апреле Трамп ляпнул новую дичь относительно войны. Он выдал странный прогноз о том, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину.

В мае бывший президент США трижды не смог однозначно ответить на вопрос, желает ли он Украине победы в войне с российскими оккупантами.

"Я не думаю с точки зрения победы и поражения. Я думаю о том, как это урегулировать", - сказал Трамп во время дебатов на телеканале CNN.

Во время этих же дебатов экс-президент США отказался назвать российского диктатора Владимира Путина военным преступником, объяснив это тем, что это могло бы повредить переговорам со страной-агрессором Россией.

В июне Трамп снова подыграл Путину. В частности, он заявил, что Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

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