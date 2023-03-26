"Закончу за 24 часа": Трамп выдал очумелое заявление о завершении войны в Украине

Он заявил, что якобы может закончить войну, развязанную Россией, "очень быстро", после того, как его изберут президентом.

Трамп / Скриншот YouTube

Бывший президент США Дональд Трамп выдал новую порцию заявлений о войне в Украине. Так, он пообещал своим избирателям завершить войну России против Украины через 24 часа после избрания на второй президентский срок.

На митинге перед поклонниками в Техасе Трамп сказал, что российский диктатор Владимир Путин начал стягивать войска к границам Украины после его проигрыша на выборах. Он также обвинил администрацию президента США Джо Байдена в том, что она не пробует вести переговоры с диктатором.

Он заявил, что якобы может закончить войну, развязанную Россией, "очень быстро", после того, как его изберут президентом.

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"Когда я говорю так, я собираюсь достичь урегулирования очень быстро… У меня будет урегулирование в течение 24 часов. Стоя перед вами сегодня, я - единственный кандидат, который может дать такое обещание. Я помешаю Третьей мировой войне, к которой мы приближаемся", - сказал Трамп.

Стоит отметить, что ранее Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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