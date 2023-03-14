"Катастрофическая война": Трамп сделал громкое заявление из-за вторжения РФ в Украину

Дональд Трамп обещает прекратить войну РФ против Украины, если он снова возглавит Белый дом.

Дональд Трамп / УНИАН

45-й президент США Дональд Трамп, который заявил о планах вновь побороться за высший пост в Вашингтоне, заявил о том, что "добьется окончания катастрофической войны".

По его словам, прекратить войну России против Украины он сможет, если снова возглавит Белый дом, пишет The Guardian.

"Прежде чем я прибуду в Овальный кабинет, я достигну окончания катастрофической войны между Россией и Украиной... Я знаю, что сказать", — подчеркнул американский политик.

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Он убежден в том, что Владимир Путин решил начать вооруженную агрессию против Украины из-за неудавшегося вывода американских войск с территории Афганистана в 2021 году.

При этом экс-президент США призывает действовать быстро и не исключил начала Третьей мировой войны.

"У нас будет третья мировая война, если что-то не произойдет быстро. Я единственный кандидат, который может дать это обещание: я не допущу третьей мировой войны", — добавил Трамп.

Ранее Дональд Трамп перед полномасштабным вторжением РФ в Украину назвал гениальным признание президентом РФ Владимиром Путиным независимости "Донецкой и Луганской республик".

"Я вчера увидел это по телевизору, и я сказал: "Это гениально". Путин декларирует большую часть Украины, Путин объявляет ее независимой. О, это здорово", — сказал Трамп 23 февраля, за день но масштабного вторжения войск РФ в Украину.

Экс-глава Белого дома считает, что Путин намерен выступить миротворцем.

"Итак, Путин сейчас говорит: "Это самостоятельная", большая часть Украины... И он пойдет и будет миротворцем. Это самая сильная миротворческая сила", — сказал Трамп.

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