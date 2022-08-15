Волкер объяснил скандальные заявления Трампа об Украине / коллаж УНИАН

В течение следующих двух лет все мировое сообщение увидит мощную поддержку Украины со стороны США. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Главком".

"Еще рано предсказывать, что произойдет через два года. А относительно среднесрочных выборов независимо от того, получат ли республиканцы большинство в Палате представителей или в Сенате, 80% республиканцев и демократов в обеих палатах твердо поддерживают Украину. И скоро мы увидим еще один пакет помощи, который будет похож по своим масштабам до того, что мы имели в этом году", – говорит он.

После промежуточных выборов в американские Конгресс и Сенат в ноябре 2022 года, даже получив большинство, республиканцы вряд ли потребуют сокращения военной помощи Киеву, говорит Волкер.

"В США не обсуждается вопрос о сострадании к Украине, а такие вопросы, как: нужно ли нам пойти на прямой конфликт с Россией, сколько это будет стоить, как долго это продлится", – отметил дипломат.

Волкер также объяснил, почему в последнее время некоторые влиятельные американские СМИ (в первую очередь, The New York Times) повторяют тезисы кремлевской пропаганды. В частности, дипломат подчеркнул ‒ об украинском государстве сейчас подается очень много информации. Среди прочего ‒ и такой, чтобы "дискредитировать людей или создать трение между странами".

Волкер также посоветовал воспринимать такие сведения крайне осторожно. А по поводу администрации президента США Джо Байдена он особо добавил ‒со стороны Белого дома не видит никакого колебания в поддержке официального Киева в войне против РФ.

Напомним, ранее руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что главной целью лидера страны-агрессора Владимира Путина есть полный контроль над Украиной, но для срыва его планов необходимо выполнить три условия.

Он отметил, что "только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу".

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