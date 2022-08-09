Украина совершила невероятное: Волкер оценил успехи ВСУ и дал прогноз по срокам войны

Дипломат из США Курт Волкер выразил восхищение украинским народом и армией, но подчеркнул, что у русских оккупантов все еще много оружия и солдат.
В войне против русской оккупанты Украина совершила невероятное, а ВСУ показали чрезвычайную мощь, поскольку защищали свои родные земли. Об этом заявил экс-специальный представитель США по Украине Курт Волкер, сообщает "Радио Свобода".
Он выразил восхищение украинским народом и армией, но подчеркнул, что у русских оккупантов много оружия и солдат. И они будут использовать их до последнего солдата.
"Они не имеют возможности захватывать новые территории. И это означает ‒ когда они атакуют, то могут снова запускать ракеты по городам. И это ужасно для гражданского населения", – отметил Волкер.
Дипломат также отметил успехи украинской армии в Херсонской области, заметив, что там есть большой прогресс.
"Но большая часть территорий все еще контролируется Россией. И украинцам предстоит долгий путь, чтобы отвоевать и вернуть свои территории, победить российские силы и заставить Россию признать, что она больше не завладеет частями Украины", – подытожил он.
Напомним, ранее руководитель МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что главной целью лидера страны-агрессора Владимира Путина есть полный контроль над Украиной, но для срыва его планов необходимо выполнить три условия.
Он отметил, что "только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу".
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