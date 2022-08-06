"Война в Украине будет и весной, и летом 2023-го": Волкер заявил о тяжелой зиме и следующем этапе боев

Волкер заявил о тяжелой зиме и следующем этапе боевых действий/ Генштаб ВСУ, Reuters

Война в Украине не закончится так быстро. Она продлится и весной 2023 года, и летом.

При этом впереди ждут сверхтяжелые времена, особенно зимой. Эта зима будет тяжелой для Европы, Украины и даже для РФ, и будет касаться это энергоресурсов. Об этом заявил дипломат США, бывший спецпредставитель Госдепартамента Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер в беседе с украинскими журналистами, пишет ТСН.

"Я считаю, что эта зима будет трудна для всех: Европы, Украины и для России также. Но мы будем предоставлять не только военную помощь, но и финансовую, гуманитарную. Для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. Они готовятся к зиме", – отметил Волкер.

Он рассказал, что общался недавно с представителем Германии, и тот отметил, что большой проблемой является стоимость энергоносителей. Сейчас в европейских странах пытаются просчитать всё, чтобы пройти эту зиму.

По словам Волкера, сверхтяжелые времена еще впереди. Однако Украина достигла огромного прогресса, чтобы быть там, где она сейчас есть, отметил он.

"Надо готовиться, что тяжело после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война продлится в следующем году и весной, и летом", – подчеркнул он.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что главной целью лидера страны-агрессора Владимира Путина есть полный контроль над Украиной, но для срыва его планов необходимо выполнить три условия. Он отметил, что "только немедленная и неизбежная расплата за преступные действия, сила украинской армии и сила воли западного мира сможет остановить убийцу".

Напомним, российские захватчики в субботу, 6 августа, продолжили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Новые взрывы раздавались в Энергодаре вблизи ЗАЭС около 17:00. В мэрии заявили, что мир боится управляемого ядерного оружия Путина, а тем временем над человечеством нависла угроза неуправляемой ядерной катастрофы.

Смотрите онлайн новости Донбасса:

Читайте также: