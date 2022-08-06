Новые взрывы в Энергодаре: в мэрии предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофа

В мэрии Энергодара предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофа/ УНИАН, Reuters

Российские захватчики в субботу, 6 августа, продолжили обстреливать Запорожскую атомную электростанцию. Так, новые взрывы раздавались возле ЗАЭС около 17:00.

Это увеличивает угрозу катастрофы, заявила управляющая делами Энергодарского городского совета Яна Дабижа в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, мир боится управляемого ядерного оружия Путина, тем временем над человечеством нависла угроза неуправляемой ядерной катастрофы.

"Пока человечество боится управляемого ядерного оружия Путина, в Энергодаре в любой момент есть риск, что произойдет неуправляемая ядерная катастрофа", – заявила Дабижа.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

В Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной ЗАЭС. В Офисе президента Украины требуют, чтобы захваченную атомную электростанцию оккупанты передали под контроль специальной комиссии.

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