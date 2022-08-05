"Откровенное и дерзкое преступление, акт террора": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ЗАЭС

Зеленский жестко отреагировал на обстрел Запорожской АЭС / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты безрассудно обстреляли территории Запорожской АЭС, создав рискованную ситуация для все Европы. Это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Обстрел самой большой атомной станции в Европе показывает, что РФ не может "безопасно использовать атомные технологии". Зеленский призвал мир ввести жесточайшие санкции против всей российской атомной отрасли.

"Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством — спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли — от "Росатома" ко всем связанным компаниям и лицам. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

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