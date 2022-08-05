УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Откровенное и дерзкое преступление, акт террора": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ЗАЭС

5 августа 2022, 23:34

Зеленский заявил, что на всю атомную отрасль России необходимо наложить жесточайшие санкции.

Зеленский Россия
Зеленский жестко отреагировал на обстрел Запорожской АЭС / Коллаж фото УНИАН

Российские оккупанты безрассудно обстреляли территории Запорожской АЭС, создав рискованную ситуация для все Европы. Это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Обстрел самой большой атомной станции в Европе показывает, что РФ не может "безопасно использовать атомные технологии". Зеленский призвал мир ввести жесточайшие санкции против всей российской атомной отрасли.

"Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством — спонсором терроризма. Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли — от "Росатома" ко всем связанным компаниям и лицам. Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы для других народов, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", — сказал Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня, 5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Запорожская АЭС
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:41

Виктория Бэкхем не может ужиться со своей невесткой

23:34

"Откровенное и дерзкое преступление, акт террора": Зеленский жестко отреагировал на обстрел ЗАЭСВидео

23:13

Муж Королевой попался на огромной лжи

23:12

Кастрировал бойца ВСУ: расследователи установили личность "палача" и поговорили с ним по телефонуВидео

22:57

Россия на войне с Украиной пошла ва-банк: войска и технику бросают с Дальнего Востока – ДаниловВидео

Реклама
22:21

"Ваши ракеты обернутся против вас": израильский иллюзионист Ури Геллер пригрозил Путину Силой РазумаВидео

22:07

Россия не сможет напасть на Днепр, а для атаки на Чернигов у врага не хватает сил – ЖдановВидео

21:51

Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ - ЭнергоатомВидео

21:32

"Ракеты к HIMARS везут трамваями": оккупанты опозорились своими фантазиями о логистике в ВСУВидео

21:18

Банковские счета и экспорт нефти: Путин пытается уговорить Эрдогана помочь обойти санкцииВидео

20:54

Войска РФ пытаются оттеснить армию Украины от окрестностей Донецка – ГенштабВидео

20:43

Алла Пугачева в шортах засветила острые коленки в Юрмале

20:31

Готовятся к возможному вторжению Беларуси: на Волыни составили план эвакуации населенияВидео

19:59

Скандал с Amnesty International: из украинского офиса начали увольняться работники

19:59

У Путина передумали: Россия видит Эрдогана посредником в диалоге с Украиной – BloombergВидео

19:44

Людмила Путина стала миллиардершей после развода с диктатором: что известно о ее "заработке"Фото

19:18

13-летнего подростка забрали в реанимацию: россияне атаковали Николаев, есть погибшие и 22 раненыхВидео

19:06

После постельного видео с Владимиром Дантесом Даша Кацурина рассказала о важном решении

19:03

Гороскоп на завтра 6 августа 2022: Близнецам – тревоги, Львам – счастье, Стрельцам – деньгиВидео

18:53

Украина запасается газом на зиму: к отопительному сезону готовы на 60% - ШмыгальВидео

Реклама
18:48

После рейдерского захвата Шевченко ФБУ юношеская сборная впервые едет на ЧЕ "за свой счет" - СМИ

18:44

Горячая фаза войны закончится до конца года - генерал МарченкоВидео

18:30

Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецептВидео

18:19

Образы Эды Йылдыз: 7 стильных луков из Постучись в мою дверь, которые захочет повторить каждая

18:16

Почему на Донбассе "кромешный ад"мнение

17:58

ВСУ готовы ударить не только по Антоновскому мосту, но и по понтонным переправам войск РФ – ОК ЮгВидео

17:55

Как избавиться от запаха старости в квартире: 15 полезных советов, чтобы дома всегда пахло свежестью

17:53

На юге Украины начнется чрезвычайно активная фаза боевых действий - ГуменюкВидео

17:52

Когда Спасы 2022: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас – даты, запреты и традиции

17:24

"Не я ли сегодня идеальный пример?": Ефросинина впервые отреагировала на хейт из-за языкового скандала

17:14

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

17:00

Поддержал оккупантов: лидер "Ленинграда" Шнуров приехал к боевикам "ЛНР" вместе с "поваром Путина"

16:59

Жирный Киркоров в огне: Елена Мозговая показала "новый герб" РФ

16:58

Россия попала в тупик на Донбассе и открывает второй фронт для битвы за юг Украины – экспертВидео

16:37

"Мы не стая собак": бойцы из полка Азов взяли в плен российского офицера и оккупантов из "ДНР"Видео

16:36

"Будет особенно тяжело": астролог предупредила об адском дне на фронтеВидео

16:30

ВСУ удивили офицеров из США хитрым способом использования HIMARS: эксперт назвал нюансы

16:01

Украину на выходных накроет жара: синоптик предупредила о "погодных сюрпризах"Видео

15:55

То ли коронавирус, то ли отравили: херсонского гауляйтера Сальдо ввели в кому - росСМИВидео

15:54

Отныне в эфире телеканала ТЕТ: тревел-шоу "Мир наизнанку" с Дмитрием Комаровым возвращаетсяВидео

Реклама
15:48

СБУ проводит обыски у Бродского, в деле фигурируют бизнесмен и его сын – СМИ

15:47

Цифры богатства и бедности в дате рождения: главные амулеты для финансовой удачи

15:39

Настя Каменских расплакалась в прямом эфире на ТВ после сюжета о войнеВидео

15:34

Цены на АЗС рухнули: стала известная новая стоимость автогаза, бензина и дизеляВидео

15:17

КамАЗ оккупантов с полным кузовом снарядов подорвался на мине, не проехав и несколько метровВидео

15:09

У оккупантов паника: на Херсонщине нанесли новые удары по складам и позициям РФВидео

15:05

Актриса Ташкевич, страдающая от тяжелой болезни, поделилась трагической новостью

14:44

Умирает каждый 4-й пациент: в больницах Мариуполя возросла смертность из-за недостатка лекарств и медиковВидео

14:37

Эрдоган едет к Путину обсуждать "прекращение огня" в Украине и "зерновой коридор"Видео

14:17

"Заморозить войну ‒ получить новую КНДР с миллионами заложников": Подоляк сделал жесткое заявлениеВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять