Российские оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской АЭС

О том, изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.
Российские оккупанты взорвали боеприпасы на Запорожской атомной электростанции. Они сделали это вблизи одного из энергоблоков.
Таким образом войска РФ хотели "утилизировать" боеприпасы на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС.
"Рашистские недоумки взорвали часть боеприпасов на площадке Запорожской АЭС у руин учебно-тренировочного центра и энергоблока N1. И планируют дальше совершать подрывы на крупнейшем ядерном объекте Европы. При взрывах персонал покидал рабочие места. Какие еще теракты нужны для решительных действий партнеров, в частности МАГАТЭ?" - сказано в сообщении Энергоатома.
О том, изменился ли радиационный фон на территории Запорожской АЭС после взрывов, пока неизвестно.
"В настоящее время на Запорожской АЭС присутствуют 11 представителей Росатома. Очевидно, что взрывы боеприпасов на площадке станции производятся с их непосредственным участием. Так что получается, что Росатом тоже участвует в этом терроризме. Все установленные международные правила и требования ядерной и радиационной безопасности нарушаются этим концерном. Неужели и сейчас МАГАТЭ и страны – члены ядерного клуба закроют глаза на катастрофу, которую приготовила россия всей планете?" - добавили в Энергоатоме.
Как сообщал Главред, на площадке захваченной оккупантами Запорожской атомной станции российские захватчики разместили свою технику. В частности, оккупанты используют ЗАЭС как военную базу.
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