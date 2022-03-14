"РФ на пределе своих возможностей": британский генерал заявил, что дела у путинских сил идут плохо

"РФ на пределе своих возможностей"

Бывший командующий Королевскими ВВС Эдвард Стрингер назвал гибель трех российских генералов менее чем за три недели боев в Украине признаком того, что дела у путинских сил идут плохо. Также он заявил, что со вторжением президента РФ Владимира Путина в Украину "что-то идет не так" .

По его словам, присутствие этих фигур так близко к линии фронта и их гибель не сулит ничего хорошего для России, пишет The Mirror.

Как известно, офицеры Виталий Герасимов из 41-й армии, Андрей Суховецкий из ВДВ России и Андрей Колесников были убиты ВСУ.

"Критические сообщения о том, что три генерал-майора обычно не подходят так близко к фронту. Если они это сделают, значит, что-то идет очень плохо. Это показывает, что Россия на пределе своих возможностей в Украине. И чтобы попытаться спасти что-то из этого, генералы на фронте хлещут войска в последнюю попытку. Если вы потеряли трех генералов и утверждаете, что потеряли всего около 500 солдат, что-то не сходится, и это говорит о том, что дела в военном отношении идут неважно", - сказал Стрингер.

Офицер заявил, что Россия каждый день теряет не менее 588 человек в день.

Западная разведка сообщила, что Россия была отбита ожесточенным сопротивлением Украины, из-за которой она потеряла больше танков, чем Германия в своей общей армии.

Считается, что у русских на театре военных действий в Украине около 20 генерал-майоров.

Читайте такжеПоплатилась за поддержку Путина: Егорову публично наказал турецкий консулЗападные официальные лица считают, что наличие таких высокопоставленных офицеров так далеко на передовой на ранних этапах вторжения имеет большое значение.

Министерство обороны Украины заявило, что был перехвачен разговор между двумя российскими офицерами ФСБ, которые обсуждали смерть генерала и жаловались, что их защищенная связь больше не работает внутри Украины.

Напомним, британский таблоид пишет, что самый эффективный способ оказать давление на президента РФ Владимира Путина - атаковать его сторонников.

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