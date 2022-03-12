Британский таблоид назвал самый эффективный способ оказать давление на Путина

Назван способ оказать давление на Путина / Скриншот

Самый эффективный способ оказать давление на президента РФ Владимира Путина - атаковать его сторонников. В частности, меры предстоит принять по отношению к министру обороны России Сергею Шойгу, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главнокомандующему Черноморским флотом Игорю Осипову, пишет The Mirror.

"Сегодня (11 марта - ред.) правительство окончательно выступило против российской политической элиты, наложив санкции на депутатов Думы. ЕС ввел аналогичные меры месяц назад, так что этот шаг давно назрел. Самый эффективный способ оказать давление на Владимира Путина - это атаковать его сторонников и пособников в Москве", - пишет СМИ.

Отмечается, что правительство Великобритании должно пойти дальше и распространить санкции на членов Совета Федерации, верхнюю палату российского парламента и начальников служб безопасности, консультирующих президента России.

Читайте такжеБутусов рассказал, когда и чем закончится война в Украине"В списке Великобритании все еще есть серьезные пробелы. Среди тех, против кого нам еще предстоит принять меры, - министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер Дмитрий Григоренко и главнокомандующий Черноморским флотом Игорь Осипов", - сказано в сообщении.

Также подчеркивается, что действовать необходимо безотлагательно и не медлить с введением санкций в отношении всех, кто причастен к этим военным преступлениям.

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