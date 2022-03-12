Ядерный шантаж России: как и для чего оккупанты будут пугать мир радиацией

ЧАЭС / Униан

Украинская разведка выяснила, что Российская Федерация прорабатывает два варианта ядерного шантажа для реализации в Украине. Главная цель - запугать мир ядерными взрывами.

"У нас есть информация о разработке двух вариантов. Какой из них они выберут, это зависит только от них. Первый - это масштабное поджигание радиоактивных лесов, поднимется сразу радиоактивное облако и пойдет в направлении, куда дует ветер. Второе - применение артиллерии по ядерному хранилищу. Результат будет тот же", - написал в Facebook глава военной разведки Кирилл Буданов.

По его словам, в любом случае российское руководство будет обвинять в катастрофе именно Украину. Хотя Москва не впервые прибегает к ядерному шантажу. Речь идет об обстрелах блоков Запорожской атомной электростанции и ракетном ударе по Харьковскому физико-техническому институту, на территории которого есть экспериментальный ядерный реактор.

"Это все цель устрашения. Теперь российское руководство понимает, что их планы скорой кампании провалились, и они переходят к ядерному шантажу", - добавил Буданов.

Напомним, ранее в ГУР заявили, что Украина знает о всех планах России по захвату ее территории. Известно, что продолжать войну уже хотят только президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

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