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Стилист показала 7 модных сумок на осень-зиму: чем обновить гардероб

Кристина Трохимчук
26 октября 2026, 15:47
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Стилист Юлия Stylelover назвала семь актуальных моделей сумок на холодный сезон.
Сумки осень-зима 2026–2027
Сумки осень-зима 2026–2027 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, lial18428; скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какие сумки будут в моде осенью и зимой
  • Как носить клатчи, сумки-косметички и модели с тиснением
  • Какие сумки выбрать для повседневного использования

Сумка может стать главным акцентом образа и помочь по-новому стилизовать даже привычную одежду. В сезоне осень-зима 2026-2027 стоит обратить внимание на модели с выразительной фактурой и необычными формами. Главред расскажет о семи моделях, которые помогут удачно обновить гардероб.

Сумки с тиснением под крокодила

Сумки с тиснением под крокодила - один из главных фаворитов холодного сезона, считает стилистка Юлия Stylelover. Такая фактура делает аксессуар выразительным и добавляет образу текстурный акцент. Причём выбор не ограничивается классическими чёрными или шоколадными моделями - можно присмотреться и к ярким цветам.

видео дня

"И на первом месте самые трендовые сумки - это кроко. Да, тиснение под крокодила. Их было так много, что они уже начали появляться и в среднем ценовом сегменте, и в масс-маркете. И не обязательно это должна быть просто черная или шоколадная. Нет, у Chanel они были и красные, и бирюзовые, и малиновые. Но, мои дорогие, если вы модница, то сумка с тиснением под крокодила в вашем гардеробе должна быть", - отметила Юлия Stylelover.

Сумка с тиснением
Сумка с тиснением / скриншот из видео

Модные клатчи на осень-зиму 2026

Клатчи выходят за пределы сугубо вечернего гардероба. В тренде модели разных размеров, а также цветов, фактур и отделок. Такой аксессуар может сделать образ более женственным и утончённым даже в повседневном стиле.

"Началась эра клатчей. Неудобно, что их нужно носить либо в руке, либо под рукой. Но как это красиво, как женственно. И не обязательно это должен быть только вечерний вариант, потому что они были и маленькие, и средние, и большие. Разнообразных цветов, отделок, фактур и размеров. Но клатчи очень актуальны в этом сезоне", - рассказала стилистка.

Клатчи на осень 2026 года
Клатчи на осень 2026 / скриншот из видео

Сумки-косметички - тренд сезона

Сумки в форме косметички снова привлекают внимание. Их характерная форма делает аксессуар заметным, а выбор цветов и фактур позволяет подобрать модель под свой гардероб. Среди вариантов, на которые обратила внимание стилистка, - чёрные, красные, белые модели и сумки с крокодиловым тиснением.

"Сумки-косметички. Вот не было, не было, и снова. Все мы помним сумки от Chanel, Loro Piana, Saint Laurent. Но, на мой взгляд, самая актуальная и трендовая сумка этого сезона именно в форме косметички - это бренд Celine. И я себе такую хочу и, скорее всего, куплю. Там есть и чёрные, и красные, и белые, и с крокодиловым тиснением, конечно", - поделилась Юлия Stylelover.

Сумка-косметичка
Сумка-косметичка / скриншот из видео

Оверсайз-сумки

Объемные сумки остаются актуальными уже не первый сезон. При выборе крупного аксессуара стоит обращать внимание на форму, цвет и то, как он сочетается с верхней одеждой.

"Огромные оверсайз-сумки. Мы знаем уже, я не знаю, какой сезон, и я думаю, что они нескоро уйдут из моды. Конечно, самая актуальная - Maxi Flap от Chanel, но приобрести её просто нереально", - рассказала стилистка.

Осверсайз-сумка
Оверсайз-сумка / скриншот из видео

Структурированные сумки "топ-хендл"

Сумки с чёткой формой остаются актуальными. В то же время для тех, кто ищет более свежий вариант, стилистка советует присмотреться к моделям с одной ручкой. Ещё один заметный стилистический приём - носить сумку открытой.

"Сумки топ-хендл, такие структурированные с ручками, никуда не делись. Мы их продолжаем с вами носить. Но если хочется более актуальный вариант, то можете обратить внимание на такую сумку с одной ручкой. И ещё, знаете, фишка - носить их открытыми. Так что ничего ценного туда не кладите, а носите открытыми, чтобы вам, знаете, каждый прохожий подходил и говорил: "А у вас сумка не закрыта"", - пошутила Юлия Stylelover.

Сумка топ-хендл
Сумка топ-хендл / скриншот из видео

Сумки в стиле "колор-блок"

Для тех, кто хочет добавить в гардероб цвета, подойдут сумки в технике колор-блок. Их особенность - сочетание нескольких разных оттенков в одном аксессуаре. Такая модель привлекает внимание и помогает сделать даже простой наряд более актуальным.

"Если хочется чего-то интересного и необычного, то в сумках сейчас актуален колор-блок, когда в одной сумке несколько разных цветов. Это, конечно, как вы знаете, такой вариант необычной сумки, которая будет привлекать внимание, и носить её лучше с более простыми образами, чтобы акцент был именно на сумке", - посоветовала стилистка.

Цветная сумка
Цветная сумка / скриншот из видео

Сумки-бакеты

Сумки-бакеты, или сумки-ведра, снова возвращаются в список актуальных аксессуаров. Их характерная форма выделяется среди классических моделей, а вместительность может стать преимуществом для повседневного использования.

"И к нам снова возвращаются бакет-беги - сумки-ведра. Я вообще не люблю эту модель, скажу честно, но она достаточно удобна и интересна, как минимум, чтобы носить в ней несколько бутылок вина", - пошутила Юлия Stylelover.

Сумка-ведро
Сумка-бакет / скриншот из видео

Какую сумку выбрать на осень-зиму 2026–2027 - советы стилиста смотрите здесь.

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Об источнике: Юлия Stylelover

Юлия (@julia_stylelover) - украинская fashion- и beauty-инфлюенсерка с аудиторией более 200 тысяч подписчиков в Instagram. Блогер специализируется на обзорах актуальных модных тенденций, разборах брендовой одежды и beauty-советах. На своей странице Юлия делится подборками брендов, которые задают тренды, разбирает неудачные модные решения и аксессуары, а также регулярно публикует контент на тему бьюти-рутины.

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