До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

Главное из заявлений Игната:
- РФ может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц
- За три массированных обстрела РФ применила около 80 баллистических ракет.
- Для противодействия РФ необходимо наносить удары по пусковым установкам и предприятиям по производству ракет
Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО, поэтому необходимо усиливать превентивные действия против РФ. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.
"Возьмем три последних обстрела: во время одного было около 39 ракет, затем 16, сегодня (в день записи интервью, – ред.) – 23. Если добавить единичные пуски, получается около 80 ракет в неделю. При таком темпе это более 300 ракет в месяц, которые атакуют как баллистические ракеты. Хотя я сомневаюсь, что россияне смогут постоянно его поддерживать: их запасы тоже не безграничны", – сказал Игнат.
Он подчеркнул, что у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. В частности, во время атаки, когда Россия применила 39 ракет, удалось сбить лишь пять.
"Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ - то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, которые производят сами ракеты и компоненты к ним", - отметил Игнат.
Также Игнат подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию. По его словам, производство ракет и дронов обходится в миллиарды долларов, поэтому ограничение доходов РФ от нефтегазовой сферы могло бы затруднить финансирование её военных программ.
"С представителями стран-партнеров постоянно встречаются и президент, и министр обороны, и главнокомандующий, и командующий Военно-воздушными силами. Иногда приходится буквально просить по несколько ракет, потому что ситуация такова, что нужно прикрыть тот или иной объект. И я говорю не только о "Пэтриоте", но и о других комплексах. Можно посмотреть, у каких стран есть на вооружении "Пэтриот" - этот перечень известен: Испания, Польша, Румыния, Германия, Нидерланды и т. д. Это страны, которые стабильно нам помогают, и мы всегда им за это благодарим", – подчеркнул Игнат.
Комментируя нежелание некоторых европейских государств сокращать собственные запасы "Патриот", Игнат признал, что партнеры также нуждаются в защите. В то же время он процитировал слова одного из высокопоставленных военных о том, что отказ помочь Украине сейчас может привести к тому, что впоследствии эти ракеты уже не помогут самим европейским странам. Подобная ситуация ранее возникала с ракетами для комплексов С-300, которые Украине передавали Словакия, Болгария и другие государства.
Он добавил, что европейские страны работают над усилением собственных возможностей противовоздушной обороны, однако начали наращивать их уже во время войны в Украине.
Сколько ракет для Patriot нужно Украине
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что украинская сторона активно работает над поиском ракет PAC-2, PAC-3 для систем Patriot в преддверии зимы.
По его словам, Украине нужно не менее 300 ракет, чтобы пережить зиму.
"Защита украинского неба, воздушный щит. Мы также работаем с теми столицами, где, как мы знаем, есть необходимые нам средства. Это, прежде всего, перехватчики PAC-2, PAC-3 для систем Patriot. Очень сложно. Мы буквально выгрызаем, боремся за каждый предмет, за каждую ракету, вот. Но я считаю, что мы продвигаемся. Мы продвигаемся, партнеры нас слышат", - сказал он.
Украинская ПВО - последние новости
Главред писал, что Украина рассчитывает начать испытания собственной антибаллистической системы ПВО FREYJA до конца 2026 года.
Ранее сообщалось, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и влияют на эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских дроновых атак. В то же время даже беспилотники, которым удается долететь до целей, могут наносить значительный ущерб критической инфраструктуре.
Напомним, что Силы противовоздушной обороны Украины недоукомплектованы примерно на четверть - показатель укомплектованности превышает 75%. Об этом во время заседания временной следственной комиссии заявил заместитель командующего Воздушными силами, полковник Юрий Черевашенко
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О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.
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