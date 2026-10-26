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До 300 баллистических ракет в месяц: Игнат предупредил о новой угрозе со стороны РФ

Инна Ковенько
26 октября 2026, 12:59
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Российские запасы баллистических ракет не безграничны, однако при нынешних темпах обстрелов их количество может достигать 300 в месяц.
Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет ежемесячно,
Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет ежемесячно, / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Главное из заявлений Игната:

  • РФ может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц
  • За три массированных обстрела РФ применила около 80 баллистических ракет.
  • Для противодействия РФ необходимо наносить удары по пусковым установкам и предприятиям по производству ракет

Россия может запускать по Украине до 300 баллистических ракет в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем ПВО, поэтому необходимо усиливать превентивные действия против РФ. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

"Возьмем три последних обстрела: во время одного было около 39 ракет, затем 16, сегодня (в день записи интервью, – ред.) – 23. Если добавить единичные пуски, получается около 80 ракет в неделю. При таком темпе это более 300 ракет в месяц, которые атакуют как баллистические ракеты. Хотя я сомневаюсь, что россияне смогут постоянно его поддерживать: их запасы тоже не безграничны", – сказал Игнат.

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Он подчеркнул, что у Украины критически мало ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. В частности, во время атаки, когда Россия применила 39 ракет, удалось сбить лишь пять.

Инфографика patriot, патриот
ЗРК Patriot / Инфографика: Главред

"Что в таком случае может помочь? Превентивный ответ - то есть симметричные действия. Нужно наносить удары по их пусковым установкам, по предприятиям, которые производят сами ракеты и компоненты к ним", - отметил Игнат.

Также Игнат подчеркнул важность усиления санкционного давления на Россию. По его словам, производство ракет и дронов обходится в миллиарды долларов, поэтому ограничение доходов РФ от нефтегазовой сферы могло бы затруднить финансирование её военных программ.

"С представителями стран-партнеров постоянно встречаются и президент, и министр обороны, и главнокомандующий, и командующий Военно-воздушными силами. Иногда приходится буквально просить по несколько ракет, потому что ситуация такова, что нужно прикрыть тот или иной объект. И я говорю не только о "Пэтриоте", но и о других комплексах. Можно посмотреть, у каких стран есть на вооружении "Пэтриот" - этот перечень известен: Испания, Польша, Румыния, Германия, Нидерланды и т. д. Это страны, которые стабильно нам помогают, и мы всегда им за это благодарим", – подчеркнул Игнат.

Комментируя нежелание некоторых европейских государств сокращать собственные запасы "Патриот", Игнат признал, что партнеры также нуждаются в защите. В то же время он процитировал слова одного из высокопоставленных военных о том, что отказ помочь Украине сейчас может привести к тому, что впоследствии эти ракеты уже не помогут самим европейским странам. Подобная ситуация ранее возникала с ракетами для комплексов С-300, которые Украине передавали Словакия, Болгария и другие государства.

Он добавил, что европейские страны работают над усилением собственных возможностей противовоздушной обороны, однако начали наращивать их уже во время войны в Украине.

PURL
PURL / Инфографика: Главред

Сколько ракет для Patriot нужно Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что украинская сторона активно работает над поиском ракет PAC-2, PAC-3 для систем Patriot в преддверии зимы.

По его словам, Украине нужно не менее 300 ракет, чтобы пережить зиму.

"Защита украинского неба, воздушный щит. Мы также работаем с теми столицами, где, как мы знаем, есть необходимые нам средства. Это, прежде всего, перехватчики PAC-2, PAC-3 для систем Patriot. Очень сложно. Мы буквально выгрызаем, боремся за каждый предмет, за каждую ракету, вот. Но я считаю, что мы продвигаемся. Мы продвигаемся, партнеры нас слышат", - сказал он.

Украинская ПВО - последние новости

Главред писал, что Украина рассчитывает начать испытания собственной антибаллистической системы ПВО FREYJA до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и влияют на эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских дроновых атак. В то же время даже беспилотники, которым удается долететь до целей, могут наносить значительный ущерб критической инфраструктуре.

Напомним, что Силы противовоздушной обороны Украины недоукомплектованы примерно на четверть - показатель укомплектованности превышает 75%. Об этом во время заседания временной следственной комиссии заявил заместитель командующего Воздушными силами, полковник Юрий Черевашенко

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О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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