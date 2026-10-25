Камалия показалась на романтичном фото со своим мужчиной и написала о любви

Певица Камалия поделилась романтичными фото и призналась в чувствах.

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Мохаммад Захур и Камалия были вместе много лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Кратко:

О какой любви заговорила Камалия

С кем она показалась на вечернем фото

Популярная певица Камалия, которая недавно впервые за долгое время появилась на публике в компании нового мужчины, показалась в компании своего бывшего мужа и написала о любви.

Правда пост, который она выложила в Instagram, посвящен не Мухаммаду Захуру, а любимому городу Львов.

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Камалия рассказала о любви / Фото Instagram/kamaliyaofficial

"Львов – город моего детства, юности и незабываемых воспоминаний! Десять лет моей жизни связаны со Львовом. Здесь я училась в школах №68, 86, 84 и 77, где и окончила 11 классов. Окончила музыкальные школы №6 и №1, училась в студии академического вокала. А еще с отличием окончила медицинский колледж и даже имела направление на обучение во Львовский медицинский университет. Я могла стать врачом, но выбрала музыку, которой решила посвятить свою жизнь. А потом уехала в Киев продолжать обучение в университетах", - вспоминает Камалия.

Камалия рассказала о любви / Фото Instagram/kamaliyaofficial

По ее словам, этот город навсегда останется особенным в сердце.

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О персоне: Камалия Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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