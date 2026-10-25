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Кусты будут усыпаны крупными ягодами: как омолодить старую смородину осенью

Руслана Заклинская
25 октября 2026, 17:12
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Старый куст смородины или крыжовника можно омолодить без потери урожая.
Кусты будут усыпаны крупными ягодами: как омолодить старую смородину осенью
Как омолодить старый куст смородины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как определить старые ветки смородины и крыжовника
  • Какие побеги нужно обрезать для омоложения куста
  • Сколько ветвей оставлять после обрезки

Старые кусты смородины и крыжовника со временем начинают давать более мелкие ягоды. Чтобы омолодить растение и стимулировать рост новых побегов, нужно регулярно обрезать старые ветки и прореживать куст.

Главред выяснил, как правильно омолаживать старые кусты смородины и на какие ветки стоит обратить внимание во время осенней обрезки.

видео дня

Как определить старые ветки смородины

Своими советами по омоложению смородины поделилась садовница и блогер Ольга Мартинишин. В видео она показала, как отличить старые ветки от молодых и какие побеги стоит оставить.

По словам садовода, старые ветки можно узнать по толстым стволам и коротким боковым побегам. В отличие от них, молодые веточки активно растут и часто появляются у основания куста.

"У старой ветки такие короткие побежки. И по стволику видно, что она уже толстая, старая", - пояснила Мартинишин.

Особое внимание нужно уделять молодым побегам, выросшим снизу. Они помогают постепенно заменять старые ветки и поддерживать урожайность куста.

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Смородина / Инфографика: Главред

Как обрезать старый куст смородины

Во время омоложения не обязательно срезать каждую старую ветку под корень. Если на ней есть сильный молодой побег, можно обрезать старую часть над ним, оставив молодое ответвление для дальнейшего роста.

Ольга Мартинишин советует внимательно осматривать каждую ветку, чтобы не удалить лишнего. В то же время нужно удалять старые побеги, которые уже не дают достаточного молодого прироста.

"Даже не каждую ветку я обрезаю до корня. Здесь есть веточка, на которой есть молодые побеги. Вот эти молодые побеги на этой веточке я оставляю", - рассказала садовница.

Во время обрезки также стоит обратить внимание на ветки, которые низко склоняются к земле. На них ягоды могут загрязняться почвой, поэтому такие побеги целесообразно удалять или укорачивать.

Кусты будут усыпаны крупными ягодами: как омолодить старую смородину осенью
/ Фото: скриншот

Видео с советами Ольги Мартинишин по омоложению куста смородины можно посмотреть по ссылке.

Сколько веток оставлять после омоложения

По словам Ольги Мартинишин, после обрезки на кусте можно оставлять примерно до 15 ветвей. Однако точное количество зависит от сорта, возраста растения и его состояния.

Садовница советует сохранять сильные молодые побеги, которые растут преимущественно вертикально. Они постепенно будут заменять старые ветки и формировать основу будущего урожая.

В то же время не стоит оставлять все побеги без разбора. Если куст слишком загущен, его нужно проредить, чтобы ветки не мешали друг другу.

Когда начинать омолаживать смородину

Ольга Мартинишин отметила, что начинать омолаживание кустов можно примерно с четырех-пятилетнего возраста. Более старые растения требуют особого внимания, если на них накопилось много грубых ветвей с короткими побегами.

После обрезки куст постепенно обновляется за счет молодого прироста. Садовница отметила, что на новых побегах урожай может появиться не сразу, однако со временем они способны давать более крупные ягоды.

Важно не удалять слишком много ветвей за один раз, особенно если куст ослаблен. Обрезка должна помочь растению обновиться, а не лишить его большей части здоровых побегов.

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О персоне: Ольга Мартинишин

"Баба Оля на псевдо Чех" (Ольга Мартинишин) - это известная 70-летняя блогерша из Львовской области, которая прославилась благодаря своим видео в TikTok и Instagram. Раньше она работала инженером-конструктором, но после смерти мужа начала снимать ролики о садоводстве, кулинарии и жизни. У страницы около 164,6 тыс. подписчиков и более 1,9 млн лайков.

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