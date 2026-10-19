Чтобы смородина обильно плодоносила: что нужно сделать во время осенней посадки

Неправильная глубина посадки и неправильная обрезка могут помешать развитию чёрной смородины.

https://glavred.info/sad-ogorod/chtoby-smorodina-obilno-plodonosila-chto-nuzhno-sdelat-vo-vremya-osenney-posadki-10805450.html Ссылка скопирована

Осенняя посадка смородины / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как посадить черную смородину осенью

На какую глубину сажать смородину и как правильно обрезать побеги

Как ухаживать за кустом после посадки

Осень - это время, когда черную смородину часто покупают с открытыми корнями. В этот период растение переходит в состояние покоя, поэтому пересадка менее травматична, а саженец быстрее адаптируется. Однако успех зависит не только от календарной даты: важны состояние почвы, местная погода и качество посадочного материала.

Главред расскажет, как правильно посадить черную смородину осенью.

видео дня

Как правильно выбрать саженец

Прежде всего стоит внимательно осмотреть корни. Как объясняет RHS, они должны быть хорошо развиты, без пересыхания или гнили. Подозрительные повреждения побегов - сигнал отказаться от покупки. Если посадка откладывается, саженец временно хранят в прохладном месте, защищая корни от солнца и сухого воздуха.

Как подготовить участок перед посадкой

Смородина любит почву, удерживающую влагу, но не превращающуюся в болото после дождя. Поэтому перед посадкой стоит проверить отвод воды и удалить многолетние сорняки. Не сажают в мерзлую землю или слишком влажную почву, которая легко уплотняется. Если осень быстро переходит в холода, лучше отложить работу, чем рисковать приживаемостью.

Как правильно сажать смородину

Кустовую чёрную смородину высаживают на несколько сантиметров глубже, чем она росла ранее. Это стимулирует образование новых побегов из нижней части. Но для штамбовых форм такое заглубление не применяют - их сажают на прежнем уровне и обеспечивают опору.

Корни расправляют в просторной яме, засыпают землёй и осторожно уплотняют, чтобы не оставалось крупных пустот. После этого растение хорошо поливают. Расстояние между кустами определяют с запасом для взрослой кроны, учитывая силу роста сорта.

Как обрезать кусты после посадки

Для новых кустов чёрной смородины применяют короткую обрезку побегов - оставляют одну-две почки над землёй. Это помогает сформировать сильные новые стебли. Важно не путать схемы обрезки чёрной смородины и поричек, ведь они различаются.

Что любит и чего не любит черная смородина / Инфографика: Главред

Уход после посадки

Почву вокруг куста следует замульчировать органикой, чтобы удержать влагу и защитить корни. В дальнейшем проверяют состояние почвы в зависимости от погоды. Этикетку с названием сорта сохраняют, а местоположение куста отмечают на плане сада - это поможет контролировать развитие растений и правильно применять различные схемы обрезки.

Читайте также:

Об источнике: Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) Королевское садоводческое общество Великобритании (Royal Horticultural Society, RHS) - это ведущая благотворительная организация, основанная в 1804 году, которая популяризирует садоводство, проводит престижные цветочные выставки (в частности, Chelsea Flower Show), содержит пять крупных садов и развивает научные исследования в сфере растениеводства. Её цель - помогать людям и растениям расти, распространять знания о садоводстве и поддерживать устойчивое развитие, оставаясь главным авторитетом в этой области в Великобритании и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред