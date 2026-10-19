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Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди

Дарья Пшеничник
19 октября 2026, 09:55
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Несмотря на неприхотливость и быстрый рост, туя имеет ряд изъянов, из-за которых садовники все чаще выбирают тис, можжевельник или граб.
Немцы уже давно не сажают туи: какие растения выбирают вместо них для живой изгороди
Почему не стоит сажать туи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Читайте в материале:

видео дня
  • Почему туи наносят вред биоразнообразию сада
  • Какие хвойные деревья могут заменить тую
  • Как создать смешанную живую изгородь

Туи, которые за последние годы стали привычной частью пейзажа городов и частных усадеб, имеют больше недостатков, чем кажется на первый взгляд. Именно поэтому в Западной Европе мода на эти хвойные растения давно прошла. Вместо этого садоводы советуют высаживать тис, можжевельник, кипарисовик, лиственные кустарники или смешанную живую изгородь, сообщает KB.pl.

Западную тую завезли в Европу из Северной Америки ещё в XIX веке. Массово её начали высаживать более десяти лет назад. Причин популярности несколько: растение недорогое, неприхотливое, быстро формирует густую вечнозелёную стену, защищает двор от посторонних глаз и даже приглушает шум от дороги.

Главный недостаток туи заключается в том, что она разрушает местное биоразнообразие. Из-за содержания ядовитого туйона большинство животных ею не питается, а опылителей она не привлекает. Кроме того, туя активно поглощает из почвы воду и питательные вещества, поэтому рядом с ней трудно прижиться другим растениям.

Репутация неприхотливого растения тоже не совсем соответствует действительности. По данным издания, туя плохо приспособлена к климату умеренных широт, требует частой подкормки и уязвима к вредителям. Критики также сетуют, что однообразные зеленые стены вытеснили традиционный разнообразный сельский сад с форзициями и сиренью.

Хвойные заменители: тис, можжевельник и кипарисовик

В западноевропейских странах туи не высаживают в таких масштабах. Там выбирают растения, выполняющие одну из трёх ролей: вечнозелёные кустарники и деревья, украшающие участок и закрывающие его от посторонних глаз круглый год; цветущие кустарники, которые служат пищей для опылителей; плодовые кустарники, дающие корм птицам и мелким млекопитающим. В то же время эксперты предостерегают от замены туи инвазивными видами, в частности уксусным деревом (сумахом), черемухой поздней или рейнутрией японской.

Среди хвойных лучшей альтернативой издание называет тис средний. Он имеет более элегантный вид, лучше переносит засуху, морозы и тень. Тис растет медленно, однако благодаря этому формирует более плотную структуру и реже нуждается в стрижке. Главное его преимущество - долговечность: туя обычно начинает редеть через 20–30 лет, а тис может прослужить нескольким поколениям. Однако он, как и туя, ядовит, поэтому не подходит для участков, где играют дети или гуляют домашние животные.

Для солнечных участков подойдет можжевельник. Он естественно вписывается в европейскую экосистему, выдерживает морозы и засуху, а колючие иголки на густых ветвях служат естественным барьером от незваных гостей. Ухода можжевельник почти не требует, но сформировать из него ровную зеленую стену не получится. Растет он в среднем темпе, примерно на 15 см в год.

Еще один вариант - кипарисовик. По многим признакам он напоминает тую, но, по данным издания, лучше переносит морозы (до -15 градусов) и легче поддается формированию благодаря более мягким побегам. Как и туя, он быстро растет, поэтому подходит тем, кто хочет получить густую живую изгородь за короткое время.

Какие кустарники не стоит сажать у себя во дворе
Какие кустарники не стоит сажать у себя во дворе / Инфографика: Главред

Лиственные кустарники и смешанная живая изгородь

Лиственные деревья и кустарники могут требовать большего внимания, но также имеют немало преимуществ. Для живых изгородей чаще всего используют барбарис, бирючину, граб и белую снежноягодницу. Граб и бирючина вырастают достаточно высокими, чтобы заменить туи. Вечнозеленая бирючина сохраняет листья круглый год, а листья граба зимой буреют.

Вечнозеленый самшит образует низкий и густой куст, однако растет медленно и высокой стены не создаст. Все большую популярность приобретает лавровишня - высокий густой куст с вечнозеленой листвой. Однако она плохо переносит мороз и ветер, требует постоянно влажной почвы, подкормки и регулярной стрижки, а саженцы стоят недешево.

Туя по-прежнему остается одним из самых доступных хвойных растений. Впрочем, согласно выводам издания, при выборе стоит учитывать не только стоимость саженца, но и плотность посадки, затраты на уход и возможную замену растений. Например, граб дешевле за штуку, но его сажают плотнее. Тис заметно дороже, однако в долгосрочной перспективе требует меньшего ухода.

Лучшим решением специалисты считают смешанную живую изгородь, состоящую не более чем из пяти правильно подобранных видов. Она более экологична, меняет цвета в зависимости от сезона, а растения в ней поддерживают друг друга и требуют меньшего вмешательства садовода. Самое сложное здесь - сохранить форму: лиственные виды придется подстригать чаще, поэтому состав такой живой изгороди стоит продумать заранее.

Смотрите видео о том, что можно посадить вместо туй:

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Об источнике: KB.pl (Kalkulatory Budowlane)

KB.pl (Kalkulatory Budowlane) - ведущий польский информационно-аналитический веб-портал, посвящённый строительству, ремонту, альтернативному отоплению, энергоэффективности и ведению приусадебного хозяйства.

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