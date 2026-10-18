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Как вырастить лавровое дерево дома: свежая приправа будет под рукой круглый год

Марина Иваненко
18 октября 2026, 18:51
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Как вырастить лавровое дерево в горшке и круглый год иметь под рукой свежую приправу? Узнайте, как поливать, подкармливать и обрезать растение.
Секреты выращивания лаврового дерева в домашних условиях
Секреты выращивания лаврового дерева дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как вырастить лавр в обычном горшке
  • Правила полива и ухода за растением
  • Когда собирать и сушить лавровые листья

Лавровый лист - незаменимая приправа для супов, борщей, соусов и мясных блюд. Вместо того чтобы регулярно покупать сушеные пряности в магазине, можно круглый год иметь под рукой свежие ароматные листья, вырастив лавровое дерево в обычном горшке. Главред расскажет подробнее.

Растение не требует сложного ухода, но для здорового и активного роста ему нужны достаточное освещение, умеренный полив и рыхлая почва. Об этом пишет издание "На пенсии".

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Где лучше разместить лавр

Для выращивания в квартире удобнее всего приобрести готовый саженец. Поскольку лавровое дерево любит свет, лучшим местом для него станет подоконник или другая зона с ярким рассеянным освещением.

Если решено высадить лавр в саду или на даче, стоит выбрать солнечный участок без застоя воды после дождя. Также нужно оставить достаточно места для роста, ведь со временем растение может превратиться в большой куст или дерево.

Какая почва и горшок нужны лавровому дереву

Для выращивания лавра подойдет универсальная почва или готовая смесь для съедобных растений. Главное, чтобы почва была рыхлой и хорошо пропускала воду.

Горшок обязательно должен иметь дренажные отверстия. Застой влаги у корней может привести к их загниванию и развитию болезней. Пересаживать лавр в чуть более крупную емкость нужно тогда, когда корням станет тесно. Сразу выбирать слишком большой горшок не стоит, поскольку почва в нём может дольше оставаться влажной.

Видео о том, чем полезен лавровый лист, можно посмотреть здесь:

Как поливать, увлажнять и подкармливать растение

Лавровое дерево плохо переносит как пересыхание почвы, так и избыточную влагу. Поливать его нужно после подсыхания верхнего слоя почвы, а воду, скопившуюся в поддоне, обязательно сливать.

В отопительный сезон из-за сухого воздуха листья можно периодически опрыскивать водой. Еще один вариант - поставить горшок на поддон с влажной галькой, следя за тем, чтобы дно емкости не касалось воды.

В период активного роста лавр подкармливают сбалансированным водорастворимым удобрением примерно раз в четыре-шесть недель. Зимой, когда рост замедляется, подкармливать растение нужно реже.

Где пригодится лавровый лист
Где пригодится лавровый лист / Инфографика: Главред

Когда обрезать лавровое дерево и собирать листья

Лавр не требует частой стрижки, однако обрезка помогает сформировать аккуратную крону и сдержать чрезмерный рост. Основную процедуру проводят в конце зимы или в начале весны, до появления новых побегов. Сухие и поврежденные ветки удаляют, а здоровые при необходимости умеренно укорачивают.

Собирать листья для приготовления блюд можно в течение всего года, выбирая здоровые и хорошо сформированные листочки. За один раз не следует срезать более трети листьев, чтобы растение сохранило силы для дальнейшего роста.

Свежую листву можно сразу использовать при приготовлении пищи или высушить. Для этого её раскладывают в сухом, хорошо проветриваемом месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Высушенную приправу хранят в герметичной ёмкости.

Как защитить лавр от вредителей

Регулярно осматривайте листья и побеги на наличие пятен и вредителей, в частности щитовок. При обнаружении признаков поражения необходимо своевременно принять меры и использовать только препараты, разрешенные для съедобных растений, ведь лавровые листья употребляют в пищу.

Важно также позаботиться о безопасности домашних питомцев. Горшок лучше держать в недоступном для них месте и не позволять животным грызть листья, поскольку лавр может быть токсичным для домашних животных.

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Об источнике: "На пенсии"

Информационный портал, созданный на базе популярного печатного издания - газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсий, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также жизнь пенсионеров, сообщает "На пенсии".

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